Film Nicole Kidman: „So, so leidenschaftlich“ in Hinblick auf ihre Schauspielkarriere

49th AFI Lifetime Achievement Award Gala Tribute Celebrating Nicole Kidman - Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 16:00 Uhr

Nicole Kidman erzählte, dass sie ihrer Arbeit als Schauspielerin weiterhin „so, so leidenschaftlich“ nachgehe.

Die Oscar-Preisträgerin konnte während ihrer Karriere große Erfolge feiern und Nicole verriet jetzt, dass sie auch heute noch so leidenschaftlich wie eh und je arbeite.

Die 57-jährige Darstellerin verriet in einem Gespräch mit ,E! News‘: „Ich bin einfach immer noch so, so leidenschaftlich bei dem, was ich mache. Ich liebe die Schauspielerei und ich liebe es, mit Menschen zusammenarbeiten zu können, die so inspirierend sind. Und ein großartiges Drehbuch ist einfach ein großartiges Drehbuch.“ Nicole fügte hinzu, glücklich darüber zu sein, trotz des Ruhms und Erfolgs ihren vollen Terminplan einzuhalten. Der gefeierte Star betonte, dass sie immer noch „unglaublich dankbar“ für die Möglichkeiten sei, die sich ihr bieten. Auf die Frage, wie sie ein Burnout vermeide, erklärte Kidman: „Ich glaube nicht, dass es ein Burnout ist. Es geht eher darum, an einem Ort zu bleiben, an dem ich einfach unglaublich dankbar für die Möglichkeiten und die Chance bin, mit Menschen arbeiten zu können, die ich liebe.“ Die Prominente sprach vor kurzem darüber, dass sie in ihrer Karriere gerne „mutige Risiken“ eingehe.