Stars Nina Dobrev: Gesundheits-Update nach Knieoperation

Nina Dobrev - SHISEIDO Blue Project Beach Clean-Up - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde vor mehreren Monaten am Knie operiert. So geht es ihr heute.

Nina Dobrev fühlt sich inmitten ihrer Genesung „wie LeBron James“.

Die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin musste nach einem Fahrradunfall vor mehreren Monaten operiert werden. Jetzt gibt die 35-Jährige ein Gesundheits-Update und verrät, dass sie gute Fortschritte macht. „Es ist jetzt sieben Monate her, dass ich am Knie operiert wurde und ich habe in der Physiotherapie mit Jogging begonnen“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story. „Das Knie wird stärker und Meilensteine wie diese mögen dem normalen (gesunden) Menschen unbedeutend erscheinen, aber ich fühle mich dadurch wie LeBron.“

Die Schauspielerin räumt ein, dass ihre Genesung nicht ganz einfach war. Gleichzeitig zeigt sie sich zufrieden mit ihrer aktuellen Form. „Es war ein langer Weg bis hierher, ich bin sehr emotional, dankbar und stolz, dort zu sein, wo ich heute bin. Ich habe noch 4,5 Monate vor mir, bis ich wieder bei 100 Prozent bin, aber ich bin optimistisch. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels!“, verkündet sie.

Anfang Juni teilte Nina ihren Instagram-Followern mit, dass ihre Operation erfolgreich verlaufen ist. „Die Operation war ein Erfolg. Vielen Dank an alle, die mir nette Nachrichten, Gedanken, Gebete und gute Vibes geschickt haben“, erklärte die brünette Schönheit. „Ich habe die Unterstützung und die positive Energie gespürt. Das bedeutet mir mehr, als ihr je wissen werdet.“