Stars Nina Dobrev: Sie erholt sich vom Radunfall

Nina Dobrev injury update June 2024 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 08:00 Uhr

Nina Dobrev ist auf dem Weg der Besserung, nachdem sie nach einem Motorradunfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die 35-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rollen als Elena Gilbert und Katherine Pierce in ‚The Vampire Diaries‘ bekannt ist, enthüllte am 20. Mai, dass sie mit ihrem Motorrad verunglückt war und sich nach einem Krankenhausaufenthalt mit einer riesigen Orthese am Bein ausruht.

Sie betitelte eine Reihe von Instagram-Schnappschüssen von ihrer Genesung mit den Worten: „Das Leben sieht in letzter Zeit ein bisschen anders aus. Ich tausche jetzt das „Selfie“ gegen das „Leggie“ ein. Macht euch bereit für Bilder von meinem Bein, denn das ist alles, was ich in diesen Tagen in meinem Kameraordner habe.“ Neben einem Foto von sich in einem Krankenhausbett im vergangenen Monat schrieb sie auf Instagram: „Mir geht es gut, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor uns liegen.“ In einem anderen Beitrag scherzte Nina: „Wie es angefangen hat… wie es läuft.“ Dazu teilte sie ein Bild von sich auf dem Motorrad vor dem Sturz und dann ein Bild von den Folgen.

Die Schauspielerin ist seit vier Jahren mit dem Olympioniken Shaun White zusammen, der aber offenbar nicht dabei war, als der Unfall passierte. Anfang dieses Jahres behaupteten Insider, dass der ‚Love Hard‘-Star und ihr Lebensgefährte beide „verliebt“ seien und sogar darüber nachdenken würden, irgendwann in naher Zukunft zu heiraten. Ein Insider verriet ‚Entertainment Tonight‘: „Nina und Shaun sind unglaublich verliebt und wollen etwas Langfristiges. Sie sehen eine gemeinsame Zukunft und sind so dankbar füreinander. Sie teilen den gleichen Sinn für Humor und haben so viel gemeinsam. Die Dinge sind einfach leicht zwischen ihnen und sie haben die beste Zeit zusammen.“