Stars Nina Dobrev und Shaun White: Aufregende Reisepläne

Nina Dobrev and Shaun White - Special Screening of The Out-Laws - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 08:00 Uhr

Das Promi-Pärchen liebt es, gemeinsam neue Orte zu entdecken.

Nina Dobrev und Shaun White arbeiten sich durch eine Bucket List mit Reisezielen.

Seit sich der Snowboarder und Skateboarder von seiner Profikarriere verabschiedet hat, konzentriert er sich auf sein Privatleben. Der 37-Jährige genießt besonders die Tatsache, dass er mehr Zeit für seine Freundin hat. Mit der ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin ist er seit 2020 zusammen ist.

Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ verrät der dreimalige Olympia-Sieger: „Es hat wirklich Spaß gemacht, Zeit miteinander zu verbringen. Normalerweise bin ich bei Wettkämpfen und sie dreht ein Projekt oder so… aber jetzt haben wir etwas Zeit zusammen.“

Das Promi-Paar konzentriert sich nun darauf, seine gemeinsamen Träume zu verwirklichen. „Wir waren in der Antarktis, in Dubai, haben ihre Mutter in Frankreich besucht, waren in Monaco, waren in Indonesien. Wir sind sozusagen überall gewesen“, erzählt er stolz.

Der ehemalige Profisportler ist froh, dass er sich nun intensiver um seine zwischenmenschlichen Beziehungen kümmern kann, nachdem er sich so viele Jahre lang auf seine Sportkarriere konzentrierte. „Ich möchte an Thanksgiving dabei sein, ich möchte an Weihnachten dabei sein, ich möchte an den Geburtstagen der Leute dabei sein und an Feiertagen“, zählt Shaun auf. „Es sind diese kleinen Dinge, die man beiseite schiebt, wenn man sich voll und ganz auf die Aufgabe konzentriert, die vor einem liegt, nämlich den Wettkampf.“