Olympisches Feuer ist fast am Ziel Halle Berry bis Snoop Dogg: Prominente Fackelträger für Olympia 2024

Halle Berry hatte bereits im Mai die Ehre, das Olympische Feuer zu tragen. (stk/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 13:31 Uhr

Über drei Monate befindet sich das Olympische Feuer nun schon auf dem Weg nach Paris - dank der tatkräftigen Mithilfe manch eines Weltstars.

Eine lange Reise neigt sich ihrem Ende entgegen: Am 16. April dieses Jahres ist das Olympische Feuer im griechischen Olympia entzündet worden – am kommenden Freitag (26. Juli) wird es sein Ziel zur feierlichen Eröffnung der Sommerspiele in Paris erreichen. Rund 11.000 Menschen werden dann die Olympiafackel in ihren Händen gehalten und sie einen kleinen Teil des Weges getragen haben, wie es auf der offiziellen Homepage zur sportlichen Großveranstaltung heißt. Unter ihnen tummeln sich Schauspielerinnen, Sportlegenden, Royals… und Snoop Dogg (52).

Die bisherigen Trägerinnen und Träger

Einen ersten aufsehenerregenden Halt legte die Olympische Fackel Mitte Mai hin und beehrte die ohnehin schon glamourösen Filmfestspiele von Cannes mit ihrem Licht. Die Fackel wurde am 21. Mai vom französischen Paralympics-Star Arnaud Assoumani (38) über den roten Teppich getragen und anschließend von Delphine Ernotte (57), der Präsidentin von France Télévisions und der Europäischen Rundfunkunion, feierlich in die Höhe gereckt.

Rund einen weiteren Monat später machte sie noch einmal durch Cannes die Runde – der US-amerikanische Star Halle Berry (57) übernahm für ein Stück des Weges die Ehre und trug die Fackel über einen Teil des Boulevard de la Croisette. Zu den weiteren prominenten Fackelträgern gehörten an diesem Tag auch die US-amerikanischen Sportstars Megan Rapinoe (39, Fußball), Paul Rabil (38, Lacross) und Shaun White (37, Snowboard).

Unmittelbar danach zog das Feuer dann durch das Fürstentum Monaco. Gemeinsam mit Fürstin Charlène (46) und ihren Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (9) empfing Fürst Albert (66) das Feuer vor dem Fürstenpalast steuerte einige Meter des Weges bei. Für beide muss es ein besonderes Gefühl gewesen sein – immerhin haben sie jeweils eine Vergangenheit mit Olympia. Fürstin Charlène nahm als Schwimmerin 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney teil, Fürst Albert startete zwischen 1988 und 2002 mehrmals als Bobfahrer für Monaco – natürlich bei den Winterspielen.

Auch Fußballlegende Thierry Henry (46) wurde diese Ehre zuteil. Er trug die Fackel vor rund zwei Wochen über die berühmte Prachtstraße Champs-Élysées in Paris. Für ihn war es ebenfalls in mehrfacher Hinsicht eine Ehre – denn als Trainer der französischen U23-Fußballmannschaft befindet er sich bald selbst im Medaillenwettbewerb. Eine andere Arsenal-Größe war ihm jedoch zuvorgekommen: Kult-Coach Arsène Wenger (74) durfte das Olympische Feuer bereits Ende Juni durch seine Geburtsstadt Straßburg tragen.

Auch die Oscar-Nominierte Salma Hayek (57) nahm unlängst am Fackellauf teil. Stolz postete sie eine Bilderreihe auf Instagram, die sie unter anderem mit der Fackel in den prunkvollen Gängen von Schloss Versailles zeigt. Dazu schrieb sie: "Gestern hatte ich die Ehre, die Olympische Flamme zu tragen, ein Symbol für Licht, Hoffnung, Frieden und Einheit. Wenn ihr an diese Werte glaubt, seid euch sicher, dass ihr mich auf jedem Schritt des Weges begleitet habt."

Diese Stars stehen noch an

Für die letzte Runde vor der Eröffnungsfeier ballt sich die Starpower dann noch einmal. So wird der US-amerikanische Rapper Snoop Dogg zu den Trägern der Olympischen Fackel gehören. Der Musikstar soll die Fackel laut "Le Monde" durch die Straßen von Saint-Denis tragen, einem Vorort im Norden von Paris, in dem sich das Olympiastadion befindet. So übrigens auch US-Kollege Pharrell Williams (51), wie die Organisatoren inzwischen mitgeteilt haben.

Zu den weiteren Fackelträgern, die am Freitag in der Stadt erwartet werden, gehören demnach auch die französische Schauspielerin Laetitia Casta (46), der französische Rapper MC Solaar (55) und der ukrainische Ex-Stabhochspringer Sergej Bubka (60).