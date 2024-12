Coleen Rooney in Australien „Noch nie so vermisst“: Wayne Rooneys Liebesbrief ins Dschungelcamp

Wayne Rooney mit seiner Frau Coleen. (smi/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 09:28 Uhr

Emotionaler Moment im britischen Dschungelcamp: Wayne Rooney und seine vier Söhne schrieben einen Brief an Coleen Rooney. Die Spielerfrau ist für eine angebliche Rekordgage bei "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!" dabei.

Wayne Rooney (39) schickt emotionale Grüße ins Dschungelcamp. Seine Frau Coleen (38) ist gerade für "I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!" in Australien, dem britischen Original von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Am Sonntagabend stand die auch aus der deutschen Version bekannte Tradition an, dass die Kandidaten Briefe aus der Heimat empfangen.

Coleen Rooneys Mitcamper, der Radiomoderator Dean McCullough (32), las den Brief vor, den Wayne Rooney gemeinsam mit seinen vier Söhnen verfasst hat. Der Ex-Fußballer und seine Frau sind die Eltern von Kai (15), Klay (11), Kit (8) und Cass (6).

"Ich bin so stolz auf dich"

"Colleen, ich habe dich noch nie in meinem Leben so vermisst", ließ Wayne Rooney ausrichten. "Du machst das ganz toll und zeigst allen, was für eine wunderbare, bodenständige Frau du bist", so der ehemalige Nationalspieler weiter. "Ich bin so stolz auf dich und kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen", schloss er.

Ein Rooney-Sohn scheint seine Mum nicht so sehr zu vermissen. Zumindest nicht ihr Schreien, wenn sie ihn morgens weckt. "Ich bin so stolz darauf, dich meine Mutter nennen zu dürfen", schrieb er dann aber. Colleen Rooney verdrückte ein paar Tränen, als sie die Nachrichten aus der Heimat hörte.

Rekordgage für Spielerfrau?

Coleen Rooney habe laut "The Independent" die höchste Gage erhalten, die jemals ein Teilnehmer von "I'm A Celebrity…" bekommen haben soll. Mit kolportierten 1,5 Millionen Pfund (rund 1,8 Millionen Euro) würde sie den Brexit-Politiker Nigel Farage (60) übertrumpfen.

In der britischen Klatschpresse wurde Coleen Rooney vor allem durch eine Fehde mit einer anderen Spielerfrau bekannt. Sie beschuldigte Rebekah Vardy (42), die Frau von Wayne Rooney Kollegen Jamie Vardy (37), intime Informationen an die Presse durchgesteckt zu haben. Der vor Gericht verhandelte Skandal wurde unter dem Titel Wagatha Christie bekannt. Das Kunstwort ist zusammengesetzt aus dem Namen der Krimischriftstellerin Agatha Christie und dem Begriff WAG – die in Großbritannien gängige Abkürzung für Partnerinnen von Fußballern (Wifes and Girlfriends)

Neben Coleen Rooney ist noch ein Familienmitglied eines in Deutschland bekannten Promis bei "I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!": Oti Mabuse (34). Die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43) war sowohl in der britischen Ausgabe der Tanzshow als Profitänzerin aktiv.

Die Südafrikanerin erhielt aber keinen Brief von ihrer Schwester, sondern von ihrem Ehemann Marius. Ihn las Colleen Rooney vor.