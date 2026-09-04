Musik Noel Gallagher hatte ‚keine Ahnung‘, wie populär die Oasis-Reunion-Tour werden würde

Noel Gallagher - February 2026 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 11:00 Uhr

Noel Gallagher hatte 'keine Ahnung', wie populär die Oasis-Reunion-Tour werden würde.

Noel Gallagher hatte offenbar „keine Ahnung“, welch enorme Resonanz die Reunion-Tour von Oasis auslösen würde.

Das verriet Steven Knight, Produzent und Autor der neuen Dokumentation ‚Oasis: Don’t Look Back in Anger‘. Nach 16 Jahren gingen Oasis erstmals wieder gemeinsam auf Tour. Möglich wurde die Reunion, nachdem Noel Gallagher seinen langjährigen Streit mit seinem Bruder und Bandkollegen Liam Gallagher beendet hatte. Die Rückkehr der Britpop-Ikonen wurde für die neue Dokumentation filmisch begleitet. Verantwortlich für das Projekt ist ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight. Wie Knight nun berichtet, ging Noel Gallagher zunächst davon aus, dass Oasis bei ihrer Rückkehr in Arenen spielen würden – und nicht in den deutlich größeren Stadien, die die Band später rund um den Globus ausverkaufte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte Knight: „Als ich Noel zum ersten Mal traf, sagte er, er habe keine Ahnung gehabt, dass es eine solche Welle des Interesses geben würde. Sie hatten seit Jahren nichts mehr aufgenommen und ihre alten Alben nicht beworben. Trotzdem war ihre Musik während ihrer Abwesenheit von Generation zu Generation weitergegeben worden. Als Noel zum ersten Mal die Veranstalter traf, sagte er: ‚Was meint ihr mit Stadien?‘ Er dachte, sie würden in Arenen spielen.“

Auch die emotionale Reaktion des Publikums habe die Brüder überrascht. Als Liam und Noel Gallagher im Juli 2025 beim ersten Reunion-Konzert in Cardiff, Wales, nach mehr als 15 Jahren wieder gemeinsam die Bühne betraten, sei die Stimmung überwältigend gewesen. Knight sagte: „Der zweite Schock kam, als Liam und Noel in Cardiff zum ersten Mal gemeinsam auf die Bühne gingen und diese Emotion spürten. Die Menschen hatten Tränen in den Augen.“

Auch über die Gründe für die Reunion sprach Knight. Seiner Einschätzung nach waren Liam und Noel Gallagher bereit, ihren jahrelangen Streit hinter sich zu lassen, weil sie älter und reifer geworden waren. „Mit Anfang 20 nimmt man sich selbst unglaublich wichtig, ist wütend und schnell beleidigt. Mit zunehmendem Alter wirft man all diesen Mist über Bord und erkennt: Am Ende bleibt nur, wer man wirklich ist. Im Laufe der Tour wurde deutlich, dass Noel und Liam sich ähnlicher sind, als man vielleicht denkt. Beide sind sehr witzig und sagen, was sie denken.“