Musik Fans warten auf Neuigkeiten: Noel Gallagher deutet Oasis-Konzerte im Sommer 2027 an

Oasis - Liam Gallagher - Noel Gallagher - AUGUST 2025 - Edinburgh - Oasis Live 25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 14:00 Uhr

Noel Gallagher hat angedeutet, dass Oasis für den Sommer 2027 Konzerte planen.

Inmitten von Gerüchten, dass die Britpop-Legenden in wenigen Tagen die nächste Oasis-Tour ankündigen werden, trat der ‚Wonderwall‘-Hitmacher am Mittwoch (2. September) in der talkSPORT-Sendung ‚Drive‘ auf und äußerte sich zu den kursierenden Spekulationen.

Als Moderator Andy Goldstein ihn darauf ansprach, lachte er: „Es ist Liam, oder?“ Noel scherzte: „Er hat keine Lust darauf. Er hat keine Lust mehr auf Oasis.“ Der Moderator informierte Noel daraufhin darüber, dass sein Bruder, der Frontmann der Gruppe, scherzhaft angekündigt hatte, die sozialen Medien verlassen zu wollen. Er antwortete: „Nun, dann muss wohl irgendetwas passieren.“ Anschließend deutete er an: „Sagen wir es mal so: Nächstes Jahr gibt es kein Fußballturnier, also müssen wir im Sommer doch irgendetwas machen, oder?“

Nach ihrer ausverkauften Reunion-Tour ‚Oasis Live ’25‘ im vergangenen Jahr – ihrer ersten gemeinsamen Tour seit 16 Jahren – halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sich die Brüder darauf vorbereiten, erneut auf Tour zu gehen. Die Gallaghers selbst haben bislang wenig getan, um diese Spekulationen aus der Welt zu schaffen. Laut ‚Daily Mail‘ werden die Brüder ihre neuen Tourdaten in der kommenden Woche offiziell bekannt geben. Ein Insider sagte der Zeitung: „Die neue Tour ist schon seit einiger Zeit in Planung, und jetzt sind sie bereit, damit loszulegen. Anders als beim letzten Mal herrscht nicht mehr diese Panik darüber, ob Liam und Noel miteinander klarkommen werden. Es gibt dieses ganze Drama darum nicht mehr. Sie freuen sich einfach darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Die Oasis-Mania kommt zurück!“

Der Bericht erscheint inmitten von weiteren Gerüchten, dass Oasis eine Rückkehr nach Knebworth vorbereiten – an den Ort ihrer beiden gigantischen Konzerte von 1996 – und dort rekordverdächtige sechs Shows spielen wollen. Außerdem gibt es Berichte über eine Konzertserie mit zwölf Auftritten im Etihad Stadium in ihrer Heimatstadt Manchester. Ein anderer Insider hatte zuvor gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ erklärt: „Der Terminplan von Oasis steht. Es sind zwölf Abende im Etihad über einen Zeitraum von sechs Wochen, beginnend im Juni. Danach werden sie im September innerhalb von drei Wochen sechsmal in Knebworth spielen. Es könnten noch weitere Termine hinzukommen, aber vorerst ist das der Masterplan.“

Vor ihrer Reunion-Tour waren Oasis seit 2009 nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Damals hatte Noel die Band aufsehenerregend verlassen, nachdem es beim Rock-en-Seine-Festival in Paris zu einem Streit mit seinem Bruder gekommen war. Die Nachfrage nach den Reunion-Konzerten war so überwältigend, dass Ticketmaster unter dem Ansturm zusammenbrach. Dies löste eine Verbraucherschutzuntersuchung aus, die das Unternehmen dazu zwang, die Abwicklung seiner Ticketverkäufe grundlegend zu überarbeiten.