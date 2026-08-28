Musik Noel Gallagher schreibt offenbar ‚zum Spaß‘ neue Songs

Noel Gallagher - February 2026 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2026, 11:00 Uhr

Noel Gallagher schreibt offenbar 'zum Spaß' neue Songs.

Noel Gallagher arbeitet offenbar wieder an neuer Musik, allerdings zunächst ohne großen Druck.

Sein langjähriger Freund Johnny Marr verriet, dass der Oasis-Gitarrist derzeit neue Songs schreibt und aufnimmt. Ob das Material für Oasis oder sein Soloprojekt Noel Gallagher’s High Flying Birds bestimmt ist, bleibt jedoch offen. Der 59-jährige Musiker hatte sein Soloprojekt zuletzt zugunsten der Oasis-Reunion zurückgestellt. Die Band war 2025 erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam auf Tour. Das bislang letzte Album der High Flying Birds, ‚Council Skies‘, erschien 2023. Auf die Frage von ‚Absolute Radio‘, ob er Gallagher zuletzt gesehen habe, antwortete Marr: „Ja, ich sehe ihn ständig. Wie immer ist er großartig. Er schreibt Songs zum Spaß, nimmt Songs auf, hat Freude daran und schickt mir lustige WhatsApp-Nachrichten – meistens über Manchester United und jede Menge Effektpedale.“ Ihre Freundschaft bestehe inzwischen seit mehr als 30 Jahren, ergänzte der ehemalige The-Smiths-Gitarrist.

Bereits im Februar hatte Gallagher selbst bestätigt, dass er wieder im Studio arbeitet. Anlass für einen scherzhaften Seitenhieb war damals seine Auszeichnung als Songwriter des Jahres bei den BRIT Awards. Dass ausgerechnet er den Preis erhalten sollte, obwohl er im Jahr zuvor keine neue Musik veröffentlicht hatte, sorgte für Diskussionen. Im Gespräch mit ‚talkSPORT‘ sagte Gallagher: „Ich bin gerade im Studio, aber ich sollte wohl besser etwas veröffentlichen. Ich wurde geshamed.“ Er vermutete zugleich, dass die Veranstalter unbedingt jemanden von Oasis bei der Preisverleihung dabeihaben wollten, weil die Band aus Manchester stammt. Sein Bruder Liam habe zunächst angekündigt, nicht zu erscheinen. „Also dachte ich: Dann muss ich wohl gehen“, erinnerte sich Noel. Dass er trotz fehlender neuer Songs ausgezeichnet wurde, erklärte er mit den Verkaufszahlen. „Wir haben im vergangenen Jahr eine Million Platten verkauft. Ich bin nicht einmal von der Couch aufgestanden“, scherzte er.

Unterdessen nehmen die Spekulationen über eine weitere Oasis-Tour Fahrt auf. Liam Gallagher forderte seinen Bruder auf X öffentlich dazu auf, endlich eine offizielle Ankündigung zu machen. Nach der ausverkauften ‚Oasis Live ’25‘-Tour im vergangenen Jahr wird seit Monaten über weitere Konzerte spekuliert. Neue Nahrung erhielten die Gerüchte durch eine Genehmigung für Veranstaltungen in Knebworth. Laut ‚BBC News‘ genehmigte der North Hertfordshire Council einen Antrag des Veranstalters SJM Concerts. Dort könnten Veranstaltungen für bis zu 125.000 Menschen stattfinden. Noch ist nicht bestätigt, für welchen Künstler oder welches Event die Genehmigung gilt. Im Raum steht jedoch eine Rückkehr von Oasis nach Knebworth: jenem Ort, an dem die Band 1996 zwei legendäre Großkonzerte spielte. Gerüchten zufolge könnten diesmal sogar sechs Shows geplant sein. Zusätzlich wird über eine zwölf Abende umfassende Konzertreihe im heimischen Manchester spekuliert. Die britische Zeitung ‚The Sun‘ berichtete unter Berufung auf einen Insider, Oasis habe angeblich zwölf Auftritte im Etihad Stadium über sechs Wochen ab Juni geplant. Anschließend seien sechs Konzerte in Knebworth über drei Wochen im September vorgesehen. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings weder eine neue Tour noch ein konkreter Konzertplan. Während die Fans auf Neuigkeiten warten, scheint Noel Gallagher immerhin schon wieder fleißig Songs zu schreiben.