Musik Oasis wollen alte Streitigkeiten vor Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame begraben

Oasis - Liam Gallagher - Noel Gallagher - AUGUST 2025 - Edinburgh - Oasis Live 25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 11:00 Uhr

Oasis wollen alte Streitigkeiten vor Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame begraben.

Oasis könnte bei der bevorstehenden Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame erneut mit ehemaligen Bandmitgliedern zusammenkommen.

Noel Gallagher und Liam Gallagher sollen planen, möglichst alle wichtigen Musiker der klassischen Besetzung des Britpop-Urgesteins für die Ehrung zu vereinen. Die Band aus Manchester hatte ihre jahrelange Trennung vor der erfolgreichen Reunion-Tour Oasis Live ’25 im vergangenen Sommer beendet. Nun soll die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im November in Los Angeles zu einem besonderen Treffen jener Musiker werden, die den Sound von Oasis in den 1990er-Jahren geprägt haben. Laut einem Bericht der britischen Zeitung ‚The Sun‘ wünschen sich Noel (59) und Liam (53), dass unter anderem Gem Archer (59), Paul „Bonehead“ Arthurs (60) und Andy Bell (56) an der Zeremonie teilnehmen. Auch frühere Mitglieder wie Paul McGuigan (54), Alan White (53) und Gründungsdrummer Tony McCarroll (54) sollen Teil des historischen Moments werden. Oasis gehört zur Klasse der Rock and Roll Hall of Fame 2026. Die feierliche Aufnahme findet im November in Los Angeles statt.

Ein Insider aus dem Organisationsteam sagte gegenüber ‚The Sun‘: „Das wird ein unglaublicher Moment für Oasis, und Noel und Liam wollten alle Beteiligten dabei haben. Tony wurde kontaktiert und möchte offenbar kommen. Was in der Vergangenheit passiert ist, liegt inzwischen hinter ihnen. Er plant, gemeinsam mit dem Rest der Band zur Zeremonie nach Los Angeles zu reisen.“ Der Insider fügte hinzu: „Für die Organisatoren hätte es kaum besser laufen können. All diese Musiker gemeinsam in einem Raum zu sehen, ist bereits etwas Besonderes. Es besteht zwar die Hoffnung, dass sie auftreten werden, aber noch ist nichts entschieden. Es könnte ein Moment der Rockgeschichte werden.“

Besonders bemerkenswert ist die angebliche Einladung an Tony McCarroll, da zwischen ihm und Noel Gallagher über viele Jahre Spannungen bestanden. Der ehemalige Schlagzeuger hatte in der Vergangenheit erklärt, Oasis verlassen zu müssen, nachdem es 1995 während einer Auseinandersetzung in einem Hotel zu einem Streit mit Noel gekommen sei. Nun heißt es jedoch, Noel und Liam hätten darauf bestanden, alle ehemaligen Mitglieder als Teil der Bandgeschichte zu würdigen. McCarroll soll die Einladung angenommen haben. Die Aufnahme in die Ruhmeshalle dürfte zu einer großen Feier der britischen Musik werden. Zu den weiteren Geehrten des Jahrgangs 2026 zählen unter anderem Phil Collins, Iron Maiden sowie Joy Division/New Order. Berichten zufolge könnte Sir Paul McCartney Oasis während der Zeremonie vorstellen.