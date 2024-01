Boyband-Sensation! *NSYNC feat. Backstreet Boys: Joey Fatone und AJ McLean planen Tour

Joey Fatone (li.) gehört zu *NSYNC, AJ McLean ist Mitglied der Backstreet Boys. (eee/spot)

06.01.2024

Was für eine Boyband-Sensation! Joey Fatone von *NSYNC und AJ McLean von den Backstreet Boys machen gemeinsame Sache. Das Duo hat eine gemeinsame Tour angekündigt.

Seit Wochen hoffen Fans auf Neuigkeiten von *NSYNC in Sachen Tour und Musikcomeback. Nun gibt es tatsächlich eine regelrechte Boyband-Sensation, die auch Backstreet-Boys-Anhänger freuen dürfte: Denn Joey Fatone (46) und AJ McLean (45) gehen gemeinsam auf Tour.

Wie "Page Six" exklusiv von einem Insider erfahren haben will, werden der *NSYNC-Sänger und der Backstreet-Boy-Star ihre Konzertreihe bereits ab März starten und "alle ihre Hits und verschiedene Musikrichtungen – Pop und Rock – singen".

Nicht das erste gemeinsame Musikprojekt

Für Fatone und McLean ist es nicht das erste Mal, dass sie gemeinsame Sache machen. Die beiden sind seit mehr als 20 Jahren befreundet. Im vergangenen Herbst trat McLean im Rahmen der "Joey Fatone & Friends Welcome to Tampa 90s Party" in Tampa, Florida, auf. Dort sei laut Insider auch die Idee für die gemeinsame Tour entstanden.

Weiter ergänzt die anonyme Quelle über die Bindung der Popstars: "Sie sind beide Mädchen-Väter und können sich mit den Karrieren, die sie hatten und noch haben, identifizieren."

Wie geht es mit *NSYNC weiter?

Während AJ McLean seit Jahren weiterhin mit den Backstreet Boys auf Tour geht, sehnen sich *NSYNC-Fans nach einer Rückkehr. 2002 löste sich die Gruppe auf. 2023 gab die Boyband ihr Comeback bekannt. Allerdings nur für einen Song für den Animationsfilm "Troll". "Better Place" wurde am 29. September veröffentlicht, zwei Wochen zuvor stand die Band zum ersten Mal nach rund zehn Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne – allerdings nur, um dem Superstar Taylor Swift (34) bei den MTV Video Music Awards den Best Pop Award zu übergeben.

Es folgten noch ein weiterer gemeinsamer Promo-Auftritt bei der "Troll"-Weltpremiere und einige Interviews. Doch Justin Timberlake (42), JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone und Chris Kirkpatrick (52) wurden nicht müde zu betonen, dass weitere Musik vorerst nicht geplant sei. Im Dezember deutete Fatone dann aber doch an, dass es aktuell immer wieder Gespräche um neue Projekte von *NSYNC gäbe.