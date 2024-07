Musik *NSYNC: Geplante Reunion?

NSYNC - reunite at 2023 MTV Video Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 18:00 Uhr

*NSYNC haben angekündigt, dass sie „schauen, ob das Auto noch fährt“, während sich ihre Fans eine Reunion wünschen.

Die ‚Bye Bye Bye‘-Band, die aus den Mitgliedern Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone und Chris Kirkpatrick besteht, hatte im vergangenen Jahr einen neuen Song für ‚Trolls – Gemeinsam stark‘ aufgenommen, bevor sie im März während seiner ‚Forget The World Tour‘-Tournee mit Justin auf der Bühne standen und später den Track ‚Paradise‘ von seinem neuesten ‚Everything I Thought I Was‘-Album veröffentlichten.

Auf die Frage nach ihren zukünftigen Plänen, darunter eine Tournee und neue Musik, verriet Chris in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Also, wir reden schon seit einige Zeit darüber. Wir testen die Reifen, schauen, ob das Auto noch fährt, und, wissen Sie, wir werden sehen, wohin es führt.“ Der 52-jährige Musiker ist dabei fest davon überzeugt, dass die legendäre Boygroup ihre Fans „nicht enttäuschen“ könne und fügte hinzu: „Hoffentlich sind wir uns alle einig darüber, dass unsere Fans und viele andere Leute das auch in Zukunft wollen. Wir können sie also gar nicht enttäuschen.“ Chris sei zudem überglücklich gewesen, als der ‚Bye Bye Bye‘-Hit der Popstars in den Soundtrack von ‚Deadpool and Wolverine‘ aufgenommen wurde. Lance gab zuvor zu, dass er „keine Ahnung“ davon gehabt habe, dass es eine solche Nachfrage nach einem Comeback der Musikgruppe geben würde.