Über Bruder Georgie Offiziell bestätigt: „Young Sheldon“ bekommt einen Ableger spendiert

Iain Armitage verkörpert in "Young Sheldon" die junge Version des "Big Bang Theory"-Lieblings Sheldon Cooper. (stk/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 11:32 Uhr

Auch nach dem baldigen Ende von "Young Sheldon" wird es weitere Geschichten aus dem "Big Bang Theory"-Universum geben. Diese frohe Kunde für die Fans ist nun offiziell bestätigt.

Was im Januar erstmals gemunkelt wurde, ist nun laut "Variety" offiziell bestätigt: Der US-Sender CBS wird der Serie "Young Sheldon" einen Ableger spendieren. Ein Spin-off zum Spin-off sozusagen, schließlich war "Young Sheldon" 2017 selbst als Prequel zur extrem erfolgreichen Serie "The Big Bang Theory" hervorgegangen. Statt des titelgebenden und altklugen Genies soll in der noch namenlosen Serie Sheldons großer Bruder Georgie und dessen junge Familie im Zentrum der Handlung stehen.

Folglich werden auch die "Young Sheldon"-Stars Montana Jordan (20) und Emily Osment (31) in ihren Rollen als George "Georgie" Cooper und dessen Freundin Amanda "Mandy" McAllister zurückkehren. CBS habe die Serie laut des Berichts inzwischen offiziell bestellt und plane diese für die TV-Saison 2024/2025 ein.

Das Erfolgsteam kehrt zurück

Auch abseits der Kamera kehren demnach mehrere Erfolgsgaranten zurück. Wie bei "Young Sheldon" werden erneut Steve Holland, Steven Molaro und Chuck Lorre als Produzenten fungieren – das Trio hatte auch schon bei "The Big Bang Theory" zusammengearbeitet.

Hierzu zitiert "Variety" die CBS-Entertainment-Chefin Amy Reisenbach: "Chuck und beide Steves haben bei der Entwicklung dieser Charaktere meisterhafte Arbeit geleistet und Generationen von Fans mit nachvollziehbaren, herzerwärmenden Geschichten unterhalten, die Montana und Emily zum Leben erweckt haben. Wir freuen uns gespannt auf das nächste Kapitel in diesem geliebten Universum."

Kein Happy End?

Treue "TBBT"-Fans dürften allerdings bereits wissen, dass Georgie und Mandy kein Happy End beschienen ist: In der Original-Serie hat der erwachsene Georgie (gespielt von Jerry O'Connell, 50) immerhin schon zwei Ex-Ehefrauen.

Die finale siebte Staffel von "Young Sheldon" mit Iain Armitage (15) in der Rolle des Sheldon Cooper, startete am 15. Februar bei CBS, am 16. Mai soll die letzte Folge ausgestrahlt werden. Das Spin-off ging 2017 an den Start und erzählt die Vorgeschichte und das Aufwachsen von Cooper. Die finale Folge der Serie "The Big Bang Theory", mit Jim Parsons (50) in der Rolle des erwachsenen Sheldon Cooper, lief 2020 nach 13 Jahren über den Bildschirm.