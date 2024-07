Taylor Swift holt drei Preise Nickelodeon Kids‘ Choice Awards: Heidi Klum räumt mit ihrer TV-Show ab

SpotOn News | 14.07.2024, 11:03 Uhr

Es war ein großartiger Abend für Heidi Klum und ihr "America's Got Talent"-Team, die bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards mit einem Preis nach Hause gehen durften. Auch Taylor Swift räumte am Samstagabend groß ab.

Heidi Klum (51) hat am Samstagabend die Nickelodeon Kids' Choice Awards als eine der Siegerinnen verlassen dürfen. Präziser ausgedrückt: Ihre Castingshow "America's Got Talent", bei der Klum mit einjähriger Unterbrechung seit 2013 als festes Mitglied in der Jury sitzt, bekam dort den Preis als beliebteste Realityshow überreicht.

Auch auf ihrem Instagram-Kanal feierte Klum, die natürlich live vor Ort war in Santa Monica im US-Bundestaat Kalifornien, ihren Triumph. "Wir haben gewonnen", postete sie zu einem kurzen Video, das sie jubelnd mit der Trophäe auf der Veranstaltung zeigte.

Zu den großen Abräumern des Abends zählte unter anderem der Film "Barbie", aber auch Sängerin Taylor Swift (34), die Schauspieler Margot Robbie (34) und Timothée Chalamet (28) oder die Comedy-Serie "Young Sheldon", die unter anderem in den Hauptkategorien Film, Künstlerin, männlicher und weiblicher Darsteller sowie beste Familienserie abräumen konnten.

Als beliebtester männlicher Künstler wurde Rapper Post Malone (29) ausgezeichnet, den Preis für die beste Band bekamen die Alternative-Heroen von Imagine Dragons überreicht.

Zahlreiche Superstars waren live vor Ort

Swift bekam insgesamt drei Preise verliehen: neben dem der beliebtesten Musikerin auch den Preis für den besten globalen Musikstar und den Preis für die beste Live-Performance für ihre aktuelle Eras Tour. Neben Klum waren auch weitere Topstars wie zum Beispiel Billie Eilish (22), Post Malone, Anna Kendrick (38), Adam Sandler (58), Rita Ora (33) oder Margot Robbie live vor Ort.

Als Gastgeber führten SongeBob Schwammkopf und sein bester Freund Patrick Star aus der Kult-Comicserie "SpongeBob Schwammkopf" durch den Abend.

Die Nickelodeon Kids' Choice Awards werden von dem gleichnamigen US-Kindersender Nickelodeon verliehen. Als Trophäe werden ikonische, orangefarbene Mini-Zeppeline überreicht. Bei den Kids' Choice Awards wählen Kinder ihre Favoriten aus, bei den entsprechenden Teen Choice Awards Jugendliche.