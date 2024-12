Stars Oliver Kalkofe verteidigt Thomas Gottschalk

Oliver Kalkofe - July 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 14:00 Uhr

Der Komiker nimmt seinen Entertainment-Kollegen in Schutz, nachdem dieser wegen kontroverser Aussagen für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Oliver Kalkofe schlägt sich auf Thomas Gottschalks Seite.

Der Comedian hat sich in die Debatte um den ehemaligen ‚Wetten, dass…?‘-Moderator eingeschaltet. Gottschalk war für kontroverse Interview-Aussagen und sein Buch ‚Ungefiltert‘ in die Kritik geraten. Im Podcast ‚Die Wochentester‘ findet Kalkofe nun deutliche Worte über seinen Kollegen. „Diese Gottschalk-Diskussion war so unnütz und unnötig, da sie in die vollkommen falsche Richtung ging“, erklärt er.

Es sei schade, dass „einer der tollsten und großartigsten Entertainer, die wir bei uns hatten und haben, so ins Kreuzfeuer gerät“. Der 59-Jährige sei aber verwundert von Gottschalks Aussagen gewesen. „Ich habe nur gedacht: Junge, warum hast du dich da selber so reingestellt. Weil du Sachen sagst, die natürlich von einigen missverstanden werden“, fügt er hinzu.

Prinzipiell finde er den Wokeness-Trend gut. „Wokeness darf kein Schimpfwort werden“, fordert der Schauspieler. „Weil es eigentlich nur heißt, dass man ein bisschen mehr nachdenkt.“ Allerdings laufe der Trend Gefahr, „sich im Übereifer selbst zu parodieren und dem eigentlichen Anliegen mehr zu schaden denn zu helfen“.

Kritik hatte Gottschalk unter anderem von Tom und Bill Kaulitz erfahren. Die Tokio Hotel-Stars und der Entertainer sind bekanntlich keine Freunde. Dementsprechend euphorisch äußerten sich die Twins über das plötzliche Aus von Gottschalks Podcast ‚Die Supernasen‘ mit Mike Krüger. Das sei „eine schöne Nachricht“, frohlockte Bill Kaulitz im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘.