Stars Oliver Pocher: Nach Diss postet er Selfie mit Sandy

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 08:00 Uhr

Oliver Pocher hat kürzlich wieder für Aufsehen gesorgt, als er ein Selfie mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihrem neuen Partner Alexander Müller auf Instagram teilte.

Die drei lächelten entspannt in die Kamera, was viele Fans überraschte, da Pocher zuvor im gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ einen Seitenhieb gegen Sandy und Alexander gemacht hatte.

In einer neuen Podcast-Episode äußerte sich Pocher abfällig darüber, dass Sandy und Alexander kürzlich auf einem roten Teppich gemeinsam aufgetreten waren. Er verspottete die öffentliche Darstellung des Paares und schien wenig begeistert von der neuen Beziehung seiner Ex-Frau: „Ich finde es auch nicht toll, dass du jetzt auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst. Das finde ich genauso unnötig, aber du machst halt dein Ding.“

Doch die Instagram-Story zeigte jetzt ein ganz anderes Bild. Trotz des Seitenhiebs von Pocher postete Sandy Meyer-Wölden das freundliche Selfie mit den Worten „Mit den Jungs!“ in ihrer Story. Scheint so, als wären die Sticheleien zwischen den Ex-Partnern also halb so wild gewesen. Generell führt Pocher im privaten Umgang mit Sandy eine positive Beziehung. Nicht nur verstehen sich die beiden als Co-Eltern, sondern auch als ehemalige Partner und Podcast-Kollegen arbeiten sie gut zusammen. Auch während Olivers Trennung von Amira war Sandy für ihren Ex und den Vater ihrer Kinder da.