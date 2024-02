Stars Oliver Pocher: Zwei neue Formate bei RTL2

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 10:00 Uhr

Oliver Pocher hat ein neues TV-Projekt in Planung.

Der Komiker war zuletzt eher wegen seines Privatlebens und der unschönen Trennung von Ehefrau Amira Pocher, die ihn verließ, in den Schlagzeilen. Jetzt bekommt er aber etwas Ablenkung und zumindest beruflich wieder Aufwind. Er wird demnächst zwei Sendungen bei RTL2 moderieren.

Laut ‚Quotenmeter‘ hat Oliver Pocher gleich zwei Projekte mit RTL2 am Laufen, die demnächst im TV zu sehen sein werden. Eines davon startet noch diesen Monat, nämlich am 29. Februar. Es handelt sich dabei um die Sendung ‚Ein Haus voller Geld – such dich reich!‘, bei der 100.000 Euro im Haus einer Familie versteckt werden, die diese in 30 Minuten finden muss. Dabei werden die Zimmer meist ordentlich verwüstet und am Ende wartet noch eine weitere Challenge auf die Familienmitglieder, damit sie das gefundene Geld auch behalten dürfen. Oliver Pocher ist als Moderator und vermeintliche Hilfe dabei.

Außerdem wird der Comedian, der ab März auch mit seinem neuen Programm „Der Liebeskasper“ auf Tour sein wird, die Sendung ‚Dinge gibt’s‘ moderieren. In dieser Gameshow bilden immer zwei Promis ein Team, dem merkwürdige Gegenstände vorgesetzt bekommen, deren Wert sie erraten müssen. Wann diese Sendung starten soll, ist noch nicht bekannt.