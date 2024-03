Stars Olivia Colman: Traurig über ‚Heartstopper’-Aus

Olivia Colman - Secret Invasion - Launch Event LA - Disney - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2024, 19:26 Uhr

Olivia Colman hat bestätigt, dass sie nicht in der dritten Staffel von ‚Heartstopper‘ mitspielt – und sie fühlt sich „schrecklich dabei“.

Die 50-jährige Schauspielerin spielte die Mutter von Nick (Kit Connor) und David Nelson (Jack Barton), Sarah Nelson, für zwei Staffeln des erfolgreichen romantischen Coming-of-Age-Comedy-Dramas. Und die Darstellerin war sehr enttäuscht, dass sie aufgrund ihres hektischen Terminkalenders keine weitere Folge für die Serie drehen konnte.

Dem ‚Forbes‘-Magazin sagte Colman: „Ich konnte Nummer drei nicht machen. Ich konnte es zeitlich nicht unterbringen. Ich fühle mich schrecklich dabei. Ich fühle mich, als wäre ich Teil eines der schönsten Dinge gewesen, an denen ich je teilgenommen habe.“ Die Fans reagierten enttäuscht, da sie ein beliebter Charakter war und die ‚Wonka‘-Darstellerin liebte die Rolle selbst, die sie ohne Zögern annahm. Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie: „Ich sagte ja, bevor ich es gelesen hatte, und als ich es las, dachte ich: ‚Oh, es ist wirklich wichtig.‘ Wenn eines meiner Kinder das erlebt hat, möchte ich, dass es weiß, dass die Welt schön, akzeptierend und liebevoll sein kann.“ Und die Schauspielerin war auch „unglaublich stolz“ auf Kit, als er sich als bisexuell outete, nachdem er online gehatet worden war. Der ehemalige ‚Crown‘-Star bewundert die Art und Weise, wie sich der 20-jährige Schauspieler unter öffentlicher Beobachtung verhalten hat, und sie kritisierte die „unfairen Umstände“ seines Geständnisses. Sie sagte der Publikation: „Ich bin so stolz auf ihn, aber ich bin nicht stolz darauf, wie die Leute ihn gemobbt haben. Ich finde, die Menschen sollten ihre eigene Reise machen dürfen. Aber ich bin unglaublich stolz auf ihn, dass er als junger Mann mit all dem umgegangen ist und im Rampenlicht gestanden hat. Das ist unfair. Aber er ist unglaublich. Er ist ein sehr schöner Mensch.“