Stars Olivia Culpo: Glück kommt von innen

Olivia Culpo - 2021 Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 08:00 Uhr

Olivia Culpo glaubt, dass Glück ein „Inside Job“ ist.

Das 31-jährige Model hat sich im Laufe der Jahre verschiedenen kosmetischen Eingriffen unterzogen. Heute ist Olivia aber der Meinung, dass das Glück letztendlich von innen kommt.

Olivia, die zuvor Botox und Filler verwendet hat, sagte in der Sendung ‚Get Ready With Me‘: „Jeder ist immer daran interessiert, darüber zu sprechen, welche Filler du machst, welches Botox du machst? All diese Dinge, bla bla bla … Ich hatte noch nie eine plastische Operation.“ Olivia beharrte auch darauf, dass sie noch nie etwas an ihrem Kiefer habe machen lassen, obwohl er „eingefallener“ sei als zuvor. Und obwohl die brünette Schönheit zuvor Botox in ihren Schläfen und ihrem Kinn hatte, begrüßte Olivia jetzt ihre „natürliche Struktur“. Sie erklärte: „Ich habe meine Wangen früher füllen lassen, aber seit Jahren nicht mehr. Ich will nicht, dass mein Gesicht so konkav ist.“ Außerdem ist Olivia davon überzeugt, dass sie sich nicht über ihr Äußeres definiert. Das Model sagte: „Glück ist am Ende des Tages nur ein Inside Job. Du kannst all diese Dinge tun, weil es dir Spaß macht oder nicht. Aber, ich weiß nicht, ich wollte nur ehrlich zu euch sein, weil ich auch denke, dass Gatekeeping wirklich lahm ist.“

Zuvor behauptete Olivia, dass sie nach ihrer Trennung von Nick Jonas ihre Identität verloren habe. Das Model, das von 2013 bis 2015 mit Nick zusammen war, sagte bei ‚The Culpo Sisters‘: „Ich bin mit ihm nach Los Angeles gezogen. Ich hatte keine Marke, kein Geld und ich war verliebt. Das war großartig, aber als er mit mir Schluss machte, hatte ich irgendwie kein Gefühl der Identität. Meine ganze Identität steckte in ihm, was eine sehr gewöhnliche Geschichte eines verliebten jungen Menschen ist. Ich dachte, wir würden heiraten, ich dachte an all die Dinge, und ich erinnere mich, dass ich Nacht für Nacht in meiner Wohnung, die ich mir nicht leisten konnte, an die Decke geschaut habe und darüber nachdachte, wie ich meine Miete bezahlen soll.“