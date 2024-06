Die Kinder sind aus dem Haus 12 Millionen Dollar: Michael Douglas will New Yorker Villa verkaufen Die Kinder sind ausgezogen und Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones bereit, ihren Lebensmittelpunkt in New York hinter sich zu lassen. Das Schauspieler-Ehepaar will seine Villa in New York verkaufen – um mehr Zeit „auf den Bermudas und in Europa zu verbringen“.