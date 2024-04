Stars Olivia Culpo: Hund bekommt Ehrenrolle bei Hochzeit

Olivia Culpo

Bang Showbiz | 31.03.2024

Olivia Culpo plant, ihren Hund zum Star ihrer Hochzeit zu machen.

Die Schauspielerin (31) wird ihren Verlobten, NFL-Spieler Christian McCaffrey (27), heiraten und hat in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Fans in ihrer Instagram-Story darüber gesprochen, wie entschlossen sie ist, ihren Goldendoodle Oliver Sprinkles Culpo McCaffrey bei ihrer Hochzeit zu zeigen.

Die ehemalige Miss Universe sagte über den Welpen, der einen eigenen Instagram-Account hat: „Ich möchte wirklich, dass er der Ringträger ist.“ Dann fügte sie aber hinzu, dass seine genaue Rolle „noch zu bestimmen“ sei. Olivia, die den Heiratsantrag des San Francisco49ers-Spielers Christian im April 2023 annahm, sagte den Fans auch, dass das Schwierigste bei der Planung ihrer Hochzeit darin bestand, herauszufinden, wer kommen würde, da „viele Veranstaltungsorte Beschränkungen für die Anzahl der Personen haben“. Sie sagte auch, dass ihr Hochzeitskleid noch in Arbeit ist und erzählte: „Ich habe das Kleid nicht physisch, aber ich entwerfe seit Monaten. Ich kann das fertige Produkt kaum erwarten.“

Olivia fügte hinzu, dass sie sich am meisten darauf freue, „meinen besten Freund zu heiraten“. Als sie gefragt wurde, ob sie Kinder wolle, sagte sie: „In meinem Kopf will ich eine Million!“ Sie sagte auch über ihre Pläne für eine große Familie: „Ich frage mich, wie viele ich am Ende tatsächlich haben werde.“