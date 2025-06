Stars Olivia Munn fühlt sich nach ihrem Krebskampf auf der ‚anderen Seite‘ des Lebens angekommen

John Mulaney and Olivia Munn - March 2025 - Ocars Vanity Fair afterparty - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 09:00 Uhr

Olivia Munn hat nach einer Reihe von gesundheitlichen Traumata „die andere Seite“ ihres Lebens erreicht.

Die 44-jährige ‚Your Friends and Neighbours‘-Darstellerin musste eine Reihe brutaler Operationen über sich ergehen lassen, nachdem eine Krebsdiagnose ihr Leben aus den Angeln gehoben hatte. Jetzt hat sie darüber gesprochen, wie sie sich fühlt – als hätte sie eine zweite Chance bekommen, ihre Mutterschaft und ihre Karriere zu genießen. Sie erzählte ‚People‘: „Ich bin so dankbar, dass ich auf der anderen Seite bin. Alles fühlt sich in gewisser Weise leicht an. Ich fühle mich so friedlich. Wenn ich glücklich und gesund bleiben kann, dann möchte ich einfach in den Rest meines Lebens segeln.“

Im April 2023 wurde bei Olivia Luminal-B-Brustkrebs diagnostiziert – eine schnell wachsende, hormonell bedingte Form der Krankheit – nur wenige Monate, nachdem sie sich von den postpartalen Ängsten nach der Geburt von Malcolm erholt hatte. Sie sagte über diese Erfahrung: „Es war eine ganz andere Perspektive, denn ich hatte mit dem Leben nach der Geburt zu kämpfen, und jetzt wollte ich unbedingt am Leben bleiben. Von dem Moment an, als ich meine Diagnose erhielt, ging es nur noch vorwärts.“

Sie unterzog sich einer Reihe größerer medizinischer Eingriffe, darunter eine doppelte Mastektomie, eine Hysterektomie und die Entfernung der Eierstöcke, und begann eine IVF-Behandlung nach einem speziellen Protokoll für Krebspatienten. Es gelang ihr und John, sieben Eizellen zu entnehmen und zu befruchten. Im September 2024 bekam das Paar schließlich seine Tochter Méi per Leihmutterschaft.