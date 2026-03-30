Stars John Mulaney ‚erleichterte die Last‘ während Olivia Munns Krebserkrankung

John Mulaney and Olivia Munn - March 2025 - Ocars Vanity Fair afterparty - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 11:00 Uhr

John Mulaney 'erleichterte die Last' während Olivia Munns Krebserkrankung.

John Mulaneys Humor half Olivia Munn, ihre Krebserkrankung zu bewältigen.

Die 45-jährige Schauspielerin, bei der 2023 beidseitiger Brustkrebs diagnostiziert wurde, schreibt ihrem Komiker-Ehemann zu, ihr in ihren dunkelsten Momenten die Last erleichtert zu haben. Im Gespräch mit ‚CBS News‘ sagte Olivia: „Es gibt für mich keinen besseren Menschen auf der Welt als meinen Mann. Er ist – ich meine, du hast ihn ja getroffen. Er wollte zu jedem einzelnen Arzttermin mitkommen.“ Der Hollywood-Star erklärte, dass John (43) es geschafft habe, sie selbst in ihren schwierigsten Momenten aufzumuntern. Olivia, die den Comedy-Star 2024 heiratete, fügte hinzu: „Er hat sein Notizbuch, in das er all seine Ideen für Witze und alles, was ihm im Laufe des Tages einfällt, aufschreibt. Wenn man Humor hat, um das alles durchzustehen, und jemanden an seiner Seite, der so lustig ist, dann macht das alles einfach leichter.“

Olivia erklärte weiter, dass Johns Anwesenheit ihr sowohl körperlich als auch emotional geholfen habe, als sie „mit der Möglichkeit des Todes und damit, nicht mehr da zu sein“, konfrontiert war. Das prominente Paar, das zwei Kinder – Malcolm und Mei – hat, machte Olivias Diagnose im März 2024 öffentlich, nachdem sie sich nach einem positiven Testergebnis Anfang 2023 einer umfangreichen Behandlung unterzogen hatte. Die Schauspielerin, die zuvor mit NFL-Star Aaron Rodgers liiert war, schrieb damals auf Instagram: „Überraschenderweise habe ich nur zweimal geweint. Ich glaube, ich hatte einfach keine Zeit zum Weinen. Mein Fokus hat sich verengt, und ich habe alle Emotionen beiseitegeschoben, die meine Fähigkeit, einen klaren Kopf zu behalten, beeinträchtigen könnten.“

Zu Olivias Behandlung gehörten eine doppelte Mastektomie, die Entfernung von Lymphknoten, rekonstruktive Operationen, ein sogenanntes „Nipple-Delay“-Verfahren, eine Oophorektomie sowie eine teilweise Hysterektomie. Während sie zeitweise darüber nachdachte, die Schauspielerei ganz aufzugeben, erwies sich die Rückkehr zur Arbeit letztlich als Teil ihrer Genesung. Im Gespräch mit der ‚Los Angeles Times‘ im Jahr 2025 erklärte Olivia: „Ich habe mich unsicher gefühlt, aber jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ging es mir besser. Ich bin meinem Körper so dankbar, weil er mich da durchgebracht hat.“