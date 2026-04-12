Stars Kampf gegen den Krebs: Olivia Munn fand Trost in den Worten von Prinzessin Kate

Olivia Munn - February 2026 - Avalon - Apple TV Press Day BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2026, 11:28 Uhr

Die Schauspielerin bezeichnet die britische Prinzessin als große Inspiration.

Olivia Munn hat während ihres Kampfes gegen den Krebs Trost in den Worten von Prinzessin Kate gefunden.

Die US-Schauspielerin erhielt 2023 die Diagnose Brustkrebs. Auch bei der Frau von Prinz William wurde 2024 eine nicht näher bezeichnete Krebsart diagnostiziert. Olivia enthüllte nun, dass Kate einen Nerv bei ihr traf, als sie über das Leben nach der Behandlung sprach. Im Interview mit dem Magazin ‚People‘ erzählte die 45-Jährige: „Kate Middleton hat kürzlich darüber gesprochen, und sie hat es so treffend formuliert – das hat mich wirklich berührt und mir ein Gefühl von Ruhe gegeben, weil ich endlich Worte dafür hatte.“

Der ‚Your Friends and Neighbors‘-Star fügte hinzu: „Sie meinte so etwas wie: ‚Man denkt, dass die großen Dinge das sind, worüber man sich Sorgen machen muss‘ – ich paraphrasiere sie – ‚aber es ist die Behandlung nach den großen Dingen, die einen wirklich belastet und schwerfällt.'“ Diese Aussage habe tief mit Olivia resoniert. „Ich dachte nur: ‚Oh, jemand anderes fühlt das auch'“, erzählte sie.

Derzeit erholt sich die Moderatorin von ihrer Erkrankung. Dass Kate so offen über ihre eigene Diagnose sprach, bewegte sie sehr. „Das ist der Moment, in dem es sich wirklich gut anfühlt … wenn man die Erfahrungen anderer hört. Denn es stimmt – man fühlt sich so viel besser, wenn man weiß, dass man nicht allein ist“, erklärte Olivia.

Im vergangenen Juli offenbarte Kate bei einem Besuch im Colchester Hospital, wie schwierig es sei, nach einer Krebsbehandlung eine „neue Normalität“ zu finden. „Man setzt gewissermaßen ein tapferes Gesicht auf, zeigt während der Behandlung Standhaftigkeit. Die Behandlung ist vorbei, und dann denkt man: ‚Ich kann weitermachen, zurück zur Normalität‘ – aber tatsächlich ist die Phase danach wirklich, wirklich schwierig“, gestand sie. Diese Zeit sei eine wahre „Achterbahnfahrt“. Die dreifache Mutter fügte hinzu: „Es verläuft nicht so glatt, wie man es erwartet. Die Realität ist, dass man schwere Zeiten durchmacht.“