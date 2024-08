Stars Olivia Munn: Schwere Zeit nach der Geburt

Olivia Munn spricht über die „unglaublich schwierige“ Zeit nach ihrer Schwangerschaft.

Die 44-jährige Schauspielerin brachte im November 2021 ihren Sohn Malcolm zur Welt, den sie mit ihrem Ehemann John Mulaney großzieht. In den Monaten nach der Geburt hatte Olivia mit starken Angstzuständen zu kämpfen, die sich für die junge Mutter so anfühlten, als sei sie unter Wasser gefangen. In der ‚Kelly Clarkson Show‘ berichtete sie zuletzt über die schwere Zeit: „Ich hatte von Wochenbettdepressionen gehört und war darauf vorbereitet, aber Angstzustände nach der Geburt waren etwas, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte und es traf mich so als wäre der gesamte Ozean über mir. Es war unglaublich schwierig. Es kam einen Monat nachdem ich das Kind bekommen hatte und plötzlich um vier Uhr morgens wachte ich auf und rang nach Luft und mein Brustkorb war eng und konnte sich nicht entspannen.“



Die Panikattacken begleiteten Olivia ein ganzes Jahr lang. Kurze Zeit später fand sie außerdem heraus, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Ihre Behandlung nahm die Filmdarstellerin außerhalb der Öffentlichkeit vor, um in Ruhe wieder gesund werden zu können. Auf Instagram schrieb sie ihren Fans damals: „Es so lange wie möglich privat zu halten gab mir die Zeit, ganz ohne Lärm von außen zu kämpfen.“

Bang Showbiz | 29.08.2024, 13:04 Uhr

Die Schauspielerin wurde im November 2021 erstmals Mutter. Nach der Schwangerschaft hatte sie mit Ängsten zu kämpfen.

