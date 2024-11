Stars Olivia Rodrigo: Diese seltsame Frage stellt sie auf Dates

Olivia Rodrigo - Royal Arena in Copenhagen 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 09:00 Uhr

Olivia Rodrigo hat die sehr spezielle Frage verraten, die sie bei einem ersten Date stellt.

Die 21-jährige Sängerin, die aktuell mit dem Schauspieler Louis Partridge zusammen ist, will immer wissen, ob ein potenzieller Verehrer, mit dem sie sich trifft, jemals in den Weltraum fliegen möchte. Ob der potenzielle Partner ein zweites Date bekommt, hängt von der Antwort ab.

In einem Interview mit ‚Netflix‘, das auf Instagram gepostet wurde, sagte die Sängerin und Schauspielerin jetzt: „Das größte Warnzeichen… Okay, das ist eine sehr seltsam spezifische Frage, die ich Jungs bei ersten Dates stelle. Ich frage sie immer, ob sie ins All fliegen wollen. Und wenn sie ja sagen, gehe ich nicht mit ihnen aus. Ich denke nur, wenn man ins All fliegen will, ist man ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt.“

Zuvor hatte Olivias Freund Louis mitgeteilt, dass er sein Liebesleben nicht „in der Öffentlichkeit“ leben möchte. Der 21-jährige Schauspieler ist seit Ende letzten Jahres mit Olivia zusammen, aber Louis sagte, er wolle seine Romanze aus dem Rampenlicht heraushalten. Der ‚Enola Holmes‘-Star sagte dem britischen ‚Vogue‘-Magazin: „Dating sollte wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Es ist genug los zwischen zwei Menschen. Du brauchst nicht die Stimmen von Tausenden von anderen in deinem Kopf. Ich glaube, sie hat es viel schlimmer erwischt als ich. Ich kann ein Stück weit wie ein normaler Mensch leben. Sie hat tonnenweise Augen auf sich gerichtet.“

Die Romanze von Louis und Olivia wurde schon zu Beginn der Beziehung zu einer Quelle der Spekulationen, aber Louis versuche, die Online-Kommentare über ihre Beziehung zu ignorieren. Er teilte mit: „Wenn es in einem Raum eine Menge Leute gibt, die über dich reden, kannst du dein Ohr an die Tür legen, um zu hören, was sie sagen oder du lässt es sein. Ich denke, du bist wahrscheinlich besser dran, wenn du dich nicht von der Neugier überwältigen lässt.“