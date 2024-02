Stars Olivia Rodrigo: Großzügige Spende an Frauen-Projekt

Olivia Rodrigo performs onstage - kick off of GUTS World Tour at Acrisure Arena - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2024, 08:00 Uhr

Olivia Rodrigo spendet einen Teil der Einnahmen von ihrer Welttournee an ihre Initiative für Fortpflanzungsrechte.

Als die ‚GUTS World Tour‘ der 21-jährigen Pop-Sängerin am 23. Februar begann, enthüllte Olivia, dass ein Teil des Erlöses ihrer Konzerte an The Fund 4 Good gehen wird, der sich verpflichtet, Frauen zu unterstützen, die „Freiheit im Bereich der reproduktiven Gesundheit suchen“.

In einem TikTok-Video auf der Fanseite @liviesHQ teilte sie mit: „Ich wollte hierher kommen und euch von etwas erzählen, auf das ich mich wirklich freue, nämlich von dem Fund 4 Good, einer Initiative, die ich im Rahmen der ‚Guts‘-Welttournee ins Leben rufe. Der Fonds 4 Good arbeitet daran, alle Frauen, Mädchen und Menschen zu unterstützen, die Freiheit im Bereich der reproduktiven Gesundheit suchen. Der Fonds wird gemeinnützige Organisationen, die sich für die Bildung von Mädchen einsetzen, reproduktive Rechte unterstützen und geschlechtsspezifische Gewalt verhindern, direkt unterstützen.“

Darüber hinaus arbeitet die ‚Brutal‘-Hitmacherin mit dem National Network of Abortion Funds in Nordamerika zusammen, um „denjenigen zu helfen, die von Gesundheitsbarrieren betroffen sind, und die reproduktive Versorgung zu erhalten, die sie verdienen“. Die Grammy-Gewinnerin hatte zuvor erklärt, dass sie entschlossen sei, das Bewusstsein für „Frauenthemen in Amerika“ zu schärfen. Die Sängerin trat im Oktober im Ace Hotel DTLA in Los Angeles auf, um Geld für ihre gemeinnützige Organisation zu sammeln. Die Chartstürmerin, die zuvor in ‚High School Musical: The Musical: The Series‘ mitspielte, sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ihre Initiative ist es, das Bewusstsein für bestimmte Gruppen zu schärfen, die sich für Frauenthemen in Amerika und allen anderen Territorien, in die ich gehe, einsetzen. Ich bin sehr aufgeregt und denke, es wird eine sehr erfüllende und hoffentlich produktive Erfahrung. Ein großer Teil des Geldes fließt in Abtreibungsfonds, um Menschen, die reproduktive Gesundheitsversorgung benötigen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen.“