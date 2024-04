Madison ist da Olly Murs ist zum ersten Mal Vater geworden

Olly Murs ist Vater geworden. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 16:19 Uhr

"Unser Mini-Murs ist angekommen", verkündet Olly Murs stolz. Der britische Sänger ist zum ersten Mal Vater geworden. "Madison, wir lieben dich jetzt schon so sehr", schreibt er auf Instagram.

Für Olly Murs (39) beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Im Dezember 2023 gab der Sänger mit einem witzigen Foto in den sozialen Medien bekannt, dass seine Ehefrau Amelia (31) schwanger ist. Jetzt ist das erste Baby des Sängers auf der Welt. Auf Instagram teilt er ein Bild, dass die Eheleute mit der Babyschale im Gang eines Krankenhauses zeigt. "Unser Mini-Murs ist angekommen", schreibt der "Heart Skips A Beat"-Interpret dazu.

Auch den Namen seines ersten Nachwuchses verrät Murs seinen 4,6 Millionen Followern. Sein Kind hört auf den Namen Madison. "Wir lieben dich jetzt schon so sehr", schwärmt er von seinem Baby.

Hochzeit im Sommer 2023

Murs und seine Ehefrau lernten sich 2020 über Instagram kennen. 2022 gab das Paar seine Verlobung bekannt und ein Jahr später wurde im Rahmen eines dreitägigen Festivals auf der privaten Insel Osea Island in Essex geheiratet. Sowohl der Musiker als auch die Bodybuilderin wünschen sich schon lange Kinder. "Wir sind jetzt so bereit, Kinder zu bekommen, und letztendlich kam alles ganz natürlich, und es war wunderschön", berichtete Murs der britischen Zeitung "The Sun".

Olly Murs feierte seinen Durchbruch im Jahr 2009 mit der Teilnahme an "The X Factor". Auf den zweiten Platz in der Castingshow folgten mehrere Nummer-eins-Alben. Aktuell ist der Brite beruflich sehr eingespannt, den er befindet sich mit Take That auf einer 41-tägigen Tour durch Großbritannien und Irland. Für die Geburt seines Kindes war Murs aber bestens vorbereitet. "Alle paar Tage habe ich auf der Tournee einen Tag frei, sodass ich, falls es passiert, zurückkommen kann", erklärte er im Interview. Bei den Auftritten im Sommer will er seine kleine Familie bereits im Publikum dabei haben.

