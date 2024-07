Stars Olly Murs: Auch noch sexy als Papa

Olly Murs - The Voice UK launch 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 10:00 Uhr

Olly Murs sieht sich selbst gerne als „DILF“.

Der 40-jährige Popstar wurde im April zum ersten Mal Vater, als seine Frau Amelia (31) ihre Tochter Madison zur Welt brachte. Nach einem Gespräch mit dem Komiker Joel Dommett – der mit seiner Frau Hannah Cooper vor zehn Monaten Baby Wilde bekam – und dem Fitnesstrainer Joe Wicks gab Murs zu, dass sich alle Väter auch in dieser Lebensphase immer noch sexy fühlen.

Murs erzählte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich habe heute mit Joel, dessen Baby zehn Monate alt ist, und Joe, der ein sechs Wochen altes Kind hat, gechattet. Ich bin jetzt irgendwie in diesem Stadion. Wir sind wie ein kleiner DILF-Club.“ Der Begriff „DILF“ ist eine alternative Version von „MILF“, die ihren Ursprung in der Komödie ‚American Pie‘ aus dem Jahr 1999 hat, in der ‚White Lotus‘-Star Jennifer Coolidge die attraktive Mutter des Teenagers Steve Stifler spielte, in den seine Altersgenossen verknallt sind.

Der ‚Troublemaker‘-Sänger verriet außerdem kurz vor der Geburt seiner Tochter, dass er immer noch daran interessiert sei, Musik als Karriere zu verfolgen, sich aber eine Auszeit nehmen werde, um sich an die Lebensveränderung zu gewöhnen. Er sagte: „Ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen möchte, aber manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und denken: ‚Was ist wichtig?‘ Für mich bedeutet das, für Amelia da zu sein. Ich habe sie während dieser Schwangerschaft auf Schritt und Tritt begleitet. Ich habe das Gefühl, dass es für mich und sie sehr wichtig ist, im Leben meiner Frau präsent zu sein, während sie ein Baby bekommt.“ Kurz nach der Ankunft seiner kleinen Tochter teilte Olly ein Foto auf Instagram, auf dem die frischgebackenen Eltern Händchen haltend einen Krankenhausflur entlanggehen. Der Star hat dabei einen Maxikosi in der Hand. Er schrieb dazu: „Unsere Mini-Murs ist da. Madison, wir lieben dich schon so sehr.“