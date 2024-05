Nach Filmfestival Cannes Omar Sy: Neuer Netflix-Film für den „Lupin“-Star

Omar Sy ist vielbeschäftigt. (smi/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 18:31 Uhr

Nach seiner erfolgreichen Serie "Lupin" setzt Netflix weiter auf Omar Sy. Der "Ziemlich beste Freunde"-Star steht bald für den Streamingdienst in der romantischen Komödie "French Lover" vor der Kamera.

Ab Morgen (14. Mai) ist Omar Sy (46) bei den Filmfestspielen von Cannes als Jurymitglied eingespannt, für die Zeit danach ist der Franzose ebenfalls beschäftigt. Wie "Variety" berichtet, hat Netflix den Schauspieler für die Hauptrolle in der französischen Komödie "French Lover" verpflichtet. Die Dreharbeiten sollen am 27. Mai 2024 in Paris beginnen. Also zwei Tage, nachdem Sy und seine Kollegen in der Jury über die Goldene Palme entschieden haben.

"French Lover": Darum geht es in Omar Sys neuem Film

Omar Sy spielt in "French Lover" einen gewissen Abel Camara, der in der Handlungsbeschreibung des Films als "größter Star der Stunde" bezeichnet wird. Er trifft auf Marion, ein ganz normales Mädchen von nebenan. Beide ahnen noch nicht, dass dies der Beginn einer großen Liebesgeschichte wird.

Marion spielt Sara Giraudeau (38), die man hierzulande am ehesten aus der Serie "Büro der Legenden" kennt, die bei RTL Crime lief. Regie führt die Debütantin Nina Rives. Produzent ist Hugo Gélin (44), der als Regisseur mit Omar Sy 2016 die Komödie "Plötzlich Papa" drehte.

Omar Sy spielt in "French Lover" also den Star der Stunde. Im realen Leben gehört er tatsächlich zu den größten französischen Schauspielern der Gegenwart. Nach seinem Durchbruch im Kinohit "Ziemlich beste Freunde" im Jahr 2011 startete der Franzose auch international durch, war etwa in zwei "Jurassic World"-Filmen zu sehen.

Seit 2021 ist Omar Sy der Titelheld der Netflix-Serie "Lupin", das Gaunerstück ging im Herbst 2023 in die dritte Staffel. "French Lover" soll im Laufe des Jahres 2025 bei Netflix starten.