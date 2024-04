Sie beschreibt sich als "queer" „One Tree Hill“-Star Sophia Bush spricht über ihr Coming-out

Sophia Bush ist in ihrer neuen Beziehung glücklicher denn je. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 22:20 Uhr

"One Tree Hill"-Star Sophia Bush hat erstmals öffentlich gemacht, dass sie queer ist. Die Schauspielerin findet offene Worte über die Scheidung von ihrem Ehemann und ihre neue Beziehung zu Fußballspielerin Ashlyn Harris.

Nur ein Jahr nach ihrer Bilderbuchhochzeit machte "One Tree Hill"-Star Sophia Bush (41) vergangenes Jahr mit der Trennung von ihrem Ehemann Grant Hughes Schlagzeilen. Wenige Monate später wurde ihre neue Beziehung öffentlich – mit einer Frau. Nun bezeichnet sich die Schauspielerin erstmals öffentlich als "queer" und findet offene Worte darüber, wie sich ihr Leben in den vergangenen Monaten verändert hat.

"Ich fühle mich endlich, als könnte ich atmen", schreibt sie in einem Essay für die April-Ausgabe der US-amerikanischen "Glamour". "Ich glaube, ich kann nicht erklären, wie tiefgreifend das ist." Sie fühle sich, als hätte sie eine Gewichtsweste getragen und endlich abgelegt.

Weiter beschreibt Bush in ihrem Essay, wie sie schon vor und dann auch während ihrer Ehe mit Hughes ein unwohles Gefühl begleitet habe. Klägliche Versuche, schwanger zu werden, hätten die Beziehung schließlich weiter strapaziert. Die Schauspielerin nahm einen Job in London an, um Abstand zu gewinnen, erkrankte an einem Virus und musste im Krankenhaus behandelt werden. "Es war klar, dass mein Körper schrie und ich zuhören musste. Es war schwierig für mich, zu verstehen", schreibt Bush. "Meine Zeit in London war vorbei. Und meine Ehe auch." Woran genau ihre Ehe am Ende zerbrach, macht die 41-Jährige nicht öffentlich.

Sophia Bush stellt klar: "Ich bin keine Ehebrecherin"

Unterstützung habe sie nach der Trennung von verschiedenen Frauen in ihrem Leben erhalten. So auch von der ehemaligen US-Fußballnationalspielerin Ashlyn Harris (38), die jetzt ihre Partnerin ist. Sie habe damals selbst eine Scheidung durchgemacht, stellt Sophia Bush klar, und leugnet damit auch Gerüchte, sie sei der Grund für das Ende von Harris' Ehe mit deren Ex-Ehefrau gewesen.

"Ich hatte nicht erwartet, dass ich in diesem Netzwerk von Unterstützerinnen Liebe finden würde. (…) Ich habe es nicht gesehen, bis ich es gesehen habe", beschreibt die Schauspielerin. "Was ich sah, war eine Freundin mit ihrem großen, glücklichen Leben. Und jetzt weiß ich, dass sie dasselbe über mich gedacht hat."

Sophia Bush beschreibt sich als "queer"

Über ihr Coming-out schreibt Bush: "Ich hasse die Vorstellung, mich im Jahr 2024 outen zu müssen. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass wir dieses Gespräch in einem Jahr führen, in dem wir die aggressivsten Angriffe auf die LGBTQIA+-Community in der modernen Geschichte erleben." Aus diesem Grund wolle sie dem Coming-out "den Respekt und die Ehre erweisen, die es verdient."

"Ich habe in der Queer-Community so viel Sicherheit, Respekt und Liebe erfahren und war mein ganzes Leben lang eine Verbündete. Als ich mich geoutet habe, hatte ich bereits das Gefühl, dass dies mein Zuhause ist", schreibt Bush weiter. "Ich glaube, ich habe immer gewusst, dass meine Sexualität auf dem Spektrum existiert." Das Wort, das sie aktuell am besten beschreibe, sei "queer". "Ich kann es nicht sagen, ohne zu lächeln. Und das fühlt sich ziemlich gut an."