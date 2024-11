Stars Oprah Winfrey: Hommage an Quincy Jones

Oprah Winfrey - Golden Globe Awards Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 11:00 Uhr

Quincy Jones war der „erste Mensch“, den Oprah Winfrey „bedingungslos liebte“.

Der preisgekrönte Plattenproduzent verstarb am Sonntag (03. November) im Alter von 91 Jahren. Oprah drückte nun auf Instagram ihre Trauer aus und gab zu, dass sich ihr „Leben für immer zum Besseren verändert hat, nachdem sie ihn kennengelernt hatte“.

Oprah schrieb auf der Foto-Sharing-Plattform: „Mein geliebter Q. Der geliebte Q der Welt. Der einzigartige Quincy Jones hat mich 1985 für den Film ,Die Farbe Lila’ entdeckt. Mein Leben hat sich für immer zum Besseren verändert, nachdem ich ihn kennengelernt hatte. Ich hatte noch nie jemanden erlebt, dessen Herz so sehr von Liebe erfüllt war, und habe es auch nie wieder erlebt. Er lief mit weit geöffnetem Herzen herum und behandelte jeden, als wäre er der wichtigste Mensch, den er je getroffen hatte. Er war das Licht. Keine Schatten. Er war gelebte Liebe in menschlicher Form und der erste Mensch, den ich bedingungslos liebte.“

Oprah zeigte in ihrem Beitrag ein Foto von sich und Quincy in seinem Haus in Bel-Air im Jahr 2001, als sie ihn „über seine erfolgreiche Karriere, die Familie, die ihn vervollständigte, und das Leben, das er noch vor sich hatte“ interviewte. Oprah fügte hinzu: „Er war der Mächtigste der Seelen. Sein Leben hat mein Leben und jedes Leben, das er berührt hat, bereichert. Das wird sein globales Vermächtnis sein. Das größte, vollste, liebevollste Leben aller Zeiten.“

