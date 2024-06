Am Set von "Bodyguard" Kevin Costner: Dieses Versprechen gab er einst Whitney Houston In einem Podcast hat Kevin Costner verraten, wie sehr er sich einst dafür einsetzte, dass Whitney Houston sein Co-Star im Film „Bodyguard“ wird. Er habe die im Schauspiel unerfahrene Sängerin dann auch am Set unter seine Fittiche genommen – und ihr ein großes Versprechen gemacht.