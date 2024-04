"Hit me hard and soft"-Tournee zum Album Oscar-Gewinnerin Billie Eilish gibt 2025 vier Konzerte in Deutschland

Billie Eilish performt bei einem Auftritt im Rahmen der Oscar-Verleihung 2024 auf der Bühne. (the/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 17:58 Uhr

Billie Eilish, die zweifache Oscar-Gewinnerin, wird im kommenden Jahr mit ihrer "Hit me hard and soft"-Tournee auch nach Deutschland und Österreich kommen. In diesen Städten spielt sie Konzerte.

Billie Eilish (22) wird nächstes Jahr im Frühjahr nach Deutschland kommen. Die zweifach mit einem Oscar ausgezeichnete Sängerin hat am Montag (29. April) die Termine für ihre "Hit me hard and soft"-Tour angekündigt. Auf Instagram veröffentlichte sie alle Infos zu den Tour-Daten. Den Auftakt macht ein Konzert am 29. September 2024 in Québec, Kanada. Der letzte Auftritt findet dann am 27. Juli 2025 in Dublin, Irland, statt. Dazwischen wird sie auch in drei deutschen Städten sowie in Österreich auftreten.

Hier kann man Billie Eilish in Deutschland und Österreich sehen

Angesetzt sind die Konzert-Termine für Deutschland und Österreich für Mai und Juni 2025. Als erste Station steht Hannover am 2. Mai 2025 auf dem Plan, es folgt eine Show in Berlin am 9. Mai 2025 sowie zwei Konzerte in Köln am 29. und 30. Mai 2025. In Wien gibt Billie Eilish im Anschluss nach Stationen in Tschechien und Polen am 6. Juni 2025 ein Konzert. Der offizielle Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag, 3. Mai 2024.

Ihr neues Album erscheint am 17. Mai

Am 17. Mai erscheint Billie Eilish' neues Studio-Album mit dem Titel "Hit me hard and soft". Auf Instagram hatte sie die neue Platte vor zwei Wochen angekündigt und dabei verraten: "Finneas und ich könnten wirklich nicht stolzer auf dieses Album sein und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört." Sie veröffentlichte zuvor die Studioalben "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und "Happier Than Ever" in den Jahren 2019 und 2021.

Mit ihrem Song "What Was I Made For?" (2023) aus dem Film "Barbie" feierte sie zuletzt Erfolge. Das Lied gewann dieses Jahr bei den Oscars in der Kategorie "Bester Song", bei den Golden Globe Awards wurde es als "Bester Filmsong" und bei den Grammy Awards als "Song des Jahres" ausgezeichnet. Bereits 2021/2022 konnte ihr Track "No Time to Die", das Titellied zum James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben", Oscar, Grammy und Golden Globe abräumen.