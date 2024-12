Stars Ozzy Osbourne: Er veröffentlicht seine neuen Memoiren

Ozzy Osbourne - Ozzy Osbourne Album Special on SiriusXM 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 09:00 Uhr

Ozzy Osbourne soll schon bald seine neuen Memoiren veröffentlichen.

Der 76-jährige Rockstar dokumentierte 2009 sein Leben und seine Karriere als Frontmann von Black Sabbath mit seinem Buch ,I Am Ozzy‘.

Doch doch jetzt behaupten Insider, dass der Künstler in einem neuen Buch noch mehr preisgeben wird. Ein Insider verriet in einem Gespräch mit der ,Bizarre‘-Kolumne der ,The Sun’-Zeitung: „Ozzy hat ein explosives Leben gehabt und das hat in den vergangenen Jahren nicht nachgelassen. Er machte Schlagzeilen, als er im Jahr 2009 seine erste Autobiografie ,I Am Ozzy‘ herausbrachte, doch seitdem hat sich sehr viel verändert. Seit er nicht mehr auftritt, hat er Zeit, also ist ein neues Buch ein schönes Projekt für ihn, auf das er sich konzentrieren kann.“ Der ,Iron Man’-Hitmacher ist mit der Musikmanagerin Sharon Osbourne (72) verheiratet und hat mit ihr die Kinder Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39), hatte aber 2012 eine Affäre mit der Friseurin Michelle Pugh. Jetzt sei der „richtige Zeitpunkt“, all das anzusprechen, während Ozzy mit der Parkinson-Krankheit und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Der Insider fügte hinzu: „Jetzt ist genug Zeit vergangen, dass er das Gefühl hat, dass er die Affäre ansprechen kann, die er kurz nach dem Erscheinen des letzten Buches hatte.“ Ozzy, der Sharon 1982 heiratete, zuvor aber mit Thelma Riley verheiratet war und mit ihr die Kinder Louis (48) und Jessica (45) sowie den Adoptivsohn Elliot (58) hat, war seiner Frau insgesamt vier Jahre lang untreu und Sharon enthüllte vor kurzem, dass sie „eine Überdosis nahm“, als sie die Wahrheit erfuhr.