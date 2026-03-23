Stars Paapa Essiedu erhielt Morddrohungen wegen Harry-Potter-Rolle

Paapa Essiedu - December 2023 - Famous - British Independent Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 13:15 Uhr

Paapa Essiedu hat Morddrohungen erhalten, nachdem er als Professor Severus Snape in der kommenden ‚Harry Potter‘-TV-Serie besetzt wurde.

Der ‚I May Destroy You‘-Darsteller sprach über den „Online-Missbrauch“, den er seit der Bekanntgabe seiner Rolle in der HBO-Adaption von J.K. Rowlings beliebter Buchreihe erlebt. Hintergrund sind Einwände dagegen, dass eine schwarze Person den im Buch als weiß beschriebenen Zauberer spielt.

„Mir wurde gesagt: ‚Steig aus, sonst bringe ich dich um.‘ Das ist wirklich wichtig“, sagte er der Zeitung ‚The Times‘. „Die Realität ist, dass ich, wenn ich auf Instagram schaue, jemanden sehe, der sagt: ‚Ich werde zu dir nach Hause kommen und dich töten.‘ Also auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nicht ermordet werde … das könnte schlecht altern!“

Zwar hoffe der Schauspieler weiterhin darauf, dass „alles gut“ werde und das Projekt ohne Zwischenfälle ablaufen wird – besonders viel Spaß hat er an der Situation offenbar nicht. „Niemand sollte so etwas erleben müssen, nur weil er seinen Job macht. Viele Menschen riskieren in ihrem Beruf ihr Leben. Ich spiele einen Zauberer in ‚Harry Potter‘. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das emotional nicht betrifft.“

Der 34-jährige Schauspieler betonte auch, dass es keine Lösung sei, einfach offline zu bleiben. Er sagte: „Selbst wenn man es erfolgreich ignoriert, heißt das nicht, dass es nicht passiert.“ Das Problem bleibe allgegenwärtig. Außerdem würden andere Leute solche Dinge ebenfalls online sehen und dem Star dann schreiben, um zu fragen, ob es ihm gut geht.

Gemeldet hat Paapa die Drohungen nicht, weil er nicht glaubt, dass es seine eigenen Gefühle verbessern würde. Er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es mir wirklich besser gehen würde, wenn irgendein 17-jähriger Junge für zwei Wochen ins Gefängnis kommt, weil er mir mit Mord gedroht hat.“

Stattdessen hat der Missbrauch Paapa nur noch entschlossener gemacht, in der ‚Harry Potter‘-Serie mitzuspielen: „Der Missbrauch spornt mich an. Und er macht mich noch leidenschaftlicher darin, diese Figur zu meiner eigenen zu machen, weil ich daran denke, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich auf einem Besen durch Hogwarts fliege, und die Vorstellung, dass ein Kind wie ich sich in dieser Welt repräsentiert sehen kann? Das ist Motivation, mich nicht einschüchtern zu lassen von jemandem, der sagt, er würde lieber sehen, dass ich sterbe, als dass ich eine Arbeit mache, auf die ich sehr stolz sein werde …“