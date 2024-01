Ein relativ langer Krankenhausaufenthalt nach einer Operation am Bauch: Viele Royal-Fans sorgen sich um Prinzessin Kate. Was sie hat, ist weiter nicht bekannt. Der Palast bestätigte aber: Die Ehefrau von Prinz William ist nicht an Krebs erkrankt.

Prinzessin Kate (42) befindet sich nicht wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Das hat der Kensington Palast laut "The Mirror" mittlerweile bestätigt. Auch Rebecca English, Royal-Expertin der "Daily Mail", erklärte auf X (vormals Twitter), warum Journalisten die Gesundheitsprobleme der Prinzessin von Wales zuvor bereits als "nicht krebsartig" bezeichnet haben. Der Grund liege darin, dass Royal-Mitarbeiter gerne bereit seien, diese Informationen öffentlich zu teilen, "um die Besorgnis der Öffentlichkeit über ihren Zustand so gering wie möglich zu halten".

Worunter Prinz Williams (41) Ehefrau leidet, ist jedoch weiterhin nicht bekannt gegeben worden. Offiziell ist, dass die Frau des britischen Thronfolgers sich einer Bauchoperation unterziehen musste und derzeit in einem Londoner Krankenhaus liegt. Wie der Kensington Palast am 17. Januar unter anderem via Instagram bekannt gab, soll es sich dabei um einen "geplanten" Eingriff gehandelt haben.

For those commenting on why journalists have specified the princess’ condition is ‘non-cancerous’ when she is keeping details of her condition private, it is because aides are happy for us to publicly share that information in order to minimise public concern about her condition. https://t.co/wE8cwOW9ce

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 17, 2024