Knapp drei Monate nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose nimmt König Charles III. kommende Woche wieder einige royale Aufgaben auf. Der Palast hat nun seinen ersten öffentlichen Termin bekannt gegeben.

Nach seiner Krebs-Diagnose hat sich König Charles III. (75) einer Behandlung unterzogen und seine royalen Pflichten erstmal auf Eis gelegt. Jetzt steht seine Rückkehr offenbar kurz bevor. Wie der Buckingham Palast am Freitagabend (26. April) mitteilte, wird der Monarch bereits kommende Woche erstmals wieder einen offiziellen Termin wahrnehmen.

Demnach wird Charles am kommenden Dienstag ein Krebszentrum besuchen. Königin Camilla (76) soll ihren Ehemann begleiten. Der Besuch sei einer von mehreren offiziellen Terminen, die Charles in den kommenden Wochen wahrnehmen werde, heißt es in dem Statement. Zudem verkündete der Palast, dass der König und die Königin im Juni das japanische Kaiserpaar zu einem Staatsbesuch in Großbritannien empfangen werden.

His Majesty The King will shortly return to public-facing duties after a period of treatment and recuperation following his recent cancer diagnosis.



To help mark this milestone, The King and Queen will make a joint visit to a cancer treatment centre next Tuesday, where they… pic.twitter.com/jWF8ITP0rg

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 26, 2024