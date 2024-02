Musik Paloma Faith über die Inspiration für ihr neues ‚The Glorification of Sadness‘-Album

Paloma Faith at the BRIT Awards - FAMOUS - Feb 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 14:30 Uhr

Der Titel von Paloma Faiths neuem Album, ‚The Glorification of Sadness‘, ist von einem verstorbenen Freund des Stars, der ein Poet war, inspiriert worden.

Die sechste Studio-LP der 42-jährigen Hitmacherin wird am Freitag (16. Februar) herauskommen und Paloma verriet, dass sie den Titel wählte, nachdem sie auf der Beerdigung ihres engen Freundes ein ergreifendes Gedicht vorgelesen hatte, in dem es hieß: „Der Schmerz jedes Künstlers ist käuflich.“

In einem Interview gegenüber dem ‚How To Fail With Elizabeth Day‘-Podcast erklärte der Star: „Also, ich habe es ‚The Glorification of Sadness‘ genannt, weil ich im vergangenen Jahr auf fünf Beerdigungen ging und einer der Menschen, die gestorben sind, das war jemand, der mir ziemlich nahe stand, ein Poet, und er hatte dieses Gedicht geschrieben, das ich bei seiner Beerdigung vorgelesen habe. Eine Zeile davon ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Darin stand, dass der Schmerz eines jeden Künstlers käuflich sei, und als ich es einmal las, da hat mich das wirklich berührt.“ Mehrere der Songs auf Palomas Album handeln von ihrer Trennung vom französischen Künstler Leyman Lahcine nach 10 Jahren im Oktober 2023. Die ‚How You Leave A Man‘-Prominente erklärte, dass Leyman immer noch eine sehr wichtige Person in ihrem Leben sei, weil er der Vater ihrer beiden Töchter ist.