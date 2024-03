Beauty & Fashion Pamela Anderson bezeichnet sich als „Tomboy“

Pamela Anderson - December 2023 - Avalon - British Fashion Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2024, 16:00 Uhr

Pamela Anderson erzählte, dass sie als Kind „niemals ein Kleid tragen“ wollte.

Die ehemalige ‚Baywatch‘-Schauspielerin, die zuvor auf der Paris Fashion Week ohne Make-up auftrat, hat jetzt verraten, dass sie sich schon immer wie ein „Tomboy“ gefühlt habe.

Anderson enthüllte in einem Interview gegenüber ‚Highsnobiety‘ über ihren neuen Look: „Mein Gesicht wird mit zunehmendem Alter immer interessanter … ich bin ein Tomboy! Als ich aufwuchs, war ich eigentlich schon immer ein Wildfang. Ich wollte nie ein Kleid tragen. Ich war sportlich. Ich habe Schlammkuchen gebaut.“ Pamela, die auch in ihren ‚Love, Pamela‘-Memoiren und in der letztjährigen Netflix-Dokumentation ‚Pamela, A Love Story‘ über ihr wildes Naturell sprach, fügte hinzu, dass ihre Entscheidung, auf Make-up zu verzichten, für sie Teil einer „heilenden Erfahrung“ in ihrem Leben sei. Trotz ihres turbulenten Liebeslebens, in dem Pamela mit der Veröffentlichung eines Sexvideos, das sie mit ihrem Ex-Partner Tommy Lee (61) aufgenommen hatte, konfrontiert war, fügte sie hinzu: „Liebe ist das Wichtigste auf der Welt. Wenn Sie also verliebt sind, dann sind Sie mutig und es ist eine wichtige Sache, die Sie schätzen sollten. Einsamkeit ist gut. Wenn Sie allein sein können, dann können Sie wahrscheinlich auch mit einer anderen Person zusammen sein. Ich weiß nichts, wenn es um Beziehungen geht. Man verliebt sich in einen Menschen, um einen Teil von sich selbst preiszugeben, den man durchdringen muss. Beziehungen sind Spiegel von einem selbst. Man kann jemanden lieben, aber man kann ihn nicht ändern. Und manchmal ist es das Liebevollste, jemandem aus dem Weg zu gehen!“