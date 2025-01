Stars Pamela Anderson: Keine Oscar-Nominierung für ,The Last Showgirl‘ macht ihr nichts aus

Pamela Anderson - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sie nicht enttäuscht darüber sei, dass sie für ihren Comeback-Film keine Oscar-Nominierung erhalten hat.

Pamela Anderson verriet, dass sie nicht enttäuscht darüber sei, dass sie für ihren Comeback-Film ,The Last Showgirl‘ keine Oscar-Nominierung erhalten hat.

Die Schauspielerin war zwar unter den Namen, die bei der Bekanntgabe der Oscar-Shortlist am Donnerstag (23. Januar) als Favoriten gehandelt wurden, wurde in den Schauspielkategorien jedoch nicht berücksichtigt.

Anderson erzählte in einem Interview mit ,Elle.com‘: „Oh mein Gott, das [eine Oscar-Nominierung] habe ich nie erwartet. Die Arbeit zu machen, ist der Gewinn. Das ist es, was ich gerne tue, und ich denke, dass wir das in dieser ganzen verrückten Saison der Preisverleihungen manchmal aus den Augen verlieren können, aber es ist schön, anerkannt zu werden, und das ist alles ein Bonus.“ Pamela wurde bei den kommenden SAG Awards für die herausragende Leistung einer weiblichen Hauptdarstellerin nominiert und findet, dass die Nominierung allein ausreicht, um sie glücklich zu machen: „Ich freue mich über die SAG-Nominierung, die von Ihren Kollegen gewählt wurde. Das ist echt cool. Es war ein langer Weg, diesen Film zu promoten.“ Pamela wird bei dem Event am 23. Februar gegen Cytnhia Erivo (,Wicked‘), Karla Sofia Gascon (,Emilia Perez‘), Mikey Madison (,Anora‘) und Demi Moore (,The Substance‘) antreten.