Stars Pamela Anderson: Sie war die Schülerlotsin an Kaia Gerbers Grundschule

Bang Showbiz | 22.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist die Schülerlotsin an der Grundschule des Models gewesen.

Pamela Anderson ist die Schülerlotsin an Kaia Gerbers Grundschule gewesen.

Die 23-jährige Schauspielerin, die die Tochter des Models Cindy Crawford und des Geschäftsmanns Rande Gerber ist, bezeichnete die Tatsache, dass sie den ,Baywatch‘-Star als Verkehrshelferin hatte, als „das für Hollywood typischste Ereignis“, das ihr je passiert sei.

Kaia, die eines der bekanntesten Models der Welt ist, erzählte in einem Interview gegenüber ,The Hollywood Reporter‘: „Pamela Anderson war die Schülerlotsin an meiner Grundschule. Sie trug die gelbe Warnweste und alles. Ich wusste damals nicht, wie gut ich es hatte.“ Die 57-jährige Pamela hatte zuvor verraten, dass sie damals an der Schule ihrer Söhne gearbeitet hat. Die Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann die Kinder Brandon (28) und Dylan (26) großzieht, verriet 2008 in der ,The Ellen DeGeneres Show‘: „Montags bin ich die Sicherheitspatrouille an der Schule meiner Söhne gewesen, mit der Neonweste und allem. Es ist wirklich heiß gewesen. Man hilft den Kindern dabei, zur Schule zu kommen. Man hilft ihnen aus dem Auto und schließt dann die Tür.“ Pamela hatte die wichtige Rolle inne, als sie in ,Hans Klok: The Beauty of Magic‘ in Las Vegas mitspielte.