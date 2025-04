Stars Timothée Chalamet stattet früherer Schule einen Besuch ab

Screen Actors Guild Awards 2025 - Timothée Chalamet - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 18:00 Uhr

Timothée Chalamet hat diese Woche seiner alten Schule einen Überraschungsbesuch abgestattet.

Der ‚A Complete Unknown‘-Schauspieler begeisterte die Schüler der New Yorker Fiorello H. LaGuardia High School, an der er 2013 seinen Abschluss machte, als er am Mittwoch (23. April) spontan vorbeischaute, um den Schülern Karrieretipps zu geben.

Auf der Instagram-Seite der Schule wurden mehrere Fotos von Timothées Besuch geteilt, auf denen er sich mit seinen alten Lehrern wiedertrifft, sich an die Klassen wendet und für Fotos mit aktuellen Schülern posiert. Sie schrieben: „Wenn du einen Gastredner für den Karrieremanagement-Kurs hast … und Timothée Chalamet den Raum betritt … weißt du, dass es ein großartiger Tag wird. Vielen Dank @tchalamet, dass Sie heute LaG besucht haben und unseren aufstrebenden Schauspielern wichtige Ratschläge gegeben haben. Vielen Dank an Harry Shifman, Sandy Faison und Kim Bruno, Timothées ehemalige Lehrer und Schulleiter, dass sie sich uns angeschlossen haben!“

Der 29-jährige Schauspieler hat die renommierte Schule für darstellende Künste zuvor dafür gelobt, dass sie ihn „total geprägt“ habe. Er sagte Anderson Cooper in der Sendung ’60 Minutes‘ Anfang des Jahres: „[LaGuardia] war ein fantastischer Ort für mich. Es hat total geformt, wer ich bin und wer ich war. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich so sein könnte, wie ich sein wollte.“ Timothée hatte das Drehbuch von ‚A Complete Unknown‘ sogar zu seinem ehemaligen Schauspiellehrer Mr. Shifman gebracht, damit sie die Rolle besprechen konnten. Er erinnerte sich: „Ich sagte das zu Shif: ‚Wenn ich auf eine andere High School hätte gehen müssen, wäre ich kein Schauspieler geworden.‘ Er sagte: ‚Oh, du hättest den Weg dorthin gefunden.‘ Ich weiß es wirklich nicht.“