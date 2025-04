Stars George Clooney verrät, warum Ehefrau Amal nicht an der Broadway-Premiere teilnahm

Amal and George Clooney at The Albies September 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 09:00 Uhr

Amal Clooney nahm nicht an George Clooneys Premiere am Broadway teil, um sich um ihre Kinder kümmern zu können.

Der 63-jährige Schauspieler, der seit 2014 mit Amal (47) verheiratet ist und mit ihr die siebenjährigen Zwillinge Ella und Alexander hat, gab am Donnerstagabend (3. April) sein Debüt in der Show ‚Good Night, and Good Luck‘. Aber während eine Vielzahl von Prominenten wie Jennifer Lopez, Cindy Crawford und Uma Thurman im Publikum saßen, fehlte Amal bei dem besonderen Event.

Laut ‚People‘ erklärte George gegenüber Reportern vor Ort: „Sie ist bei den Kindern.“ Der ‚Ticket to Paradise‘-Darsteller hatte zuvor angemerkt, dass der Zeitplan eines Theaterstücks bedeutete, dass er seine Kinder immer noch einen Teil des Tages sehen konnte. In der ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ erklärte er: „Eigentlich ist ein Theaterstück ein guter Zeitplan, weil man nachts arbeitet. Man sieht die Kinder tagsüber, also ist es in Ordnung.“

Der ehemalige ‚ER‘-Star erklärte zuvor außerdem, dass er sich geehrt fühle, die Rolle im Shubert Theater zu übernehmen, während er etwas Neues in seiner Karriere ausprobierte. Er sagte in einer Erklärung: „Ich fühle mich geehrt, nach all den Jahren auf die Bühne zurückzukehren und vor allem an den Broadway, die Kunstform und den Veranstaltungsort, nach dem jeder Schauspieler strebt.“ Er spielt den Journalisten Edward R. Murrow, der im ursprünglichen Film von 2005 von David Strathairn gespielt wurde, während Clooney damals seinen Mitarbeiter Fred W. Friendly spielte.