Stars Pamela Anderson über Kanada-Umzug: „Ich fühlte mich sehr traurig und einsam“

Pamela Anderson - December 2023 - Avalon - British Fashion Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens.

Pamela Anderson war der Meinung, dass sie „eine Veränderung brauchte“, bevor sie zurück nach Kanada zog.

Die ‚Baywatch‘-Darstellerin hat zugegeben, dass es ihr nicht gut ging, als sie beschloss, nach Vancouver Island zu ziehen, nachdem die Corona-Pandemie 2020 ausbrach. Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Better Homes and Gardens‘ erklärte die im kanadischen British Columbia geborene Schauspielerin: „Vor ein paar Jahren habe ich irgendwann aufgegeben und brauchte eine Veränderung. Ich dachte: ‚Na ja, das ist wohl das, was die Leute von mir denken‘. Ich war in keiner guten Verfassung, als ich zurück nach Kanada zog.“

Damals befürchtete Pamela, dass sie ihr Leben verpfuscht hatte. Es sei eine sehr schwere Zeit für die 57-Jährige gewesen. „Ich weiß nicht, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, aber ich fühle mich jetzt so weit von dem Bild entfernt, das ich von mir hatte. Ich fühlte mich sehr traurig und einsam. Ich fühlte mich nicht nur missverstanden, sondern hatte das Gefühl, dass ich es wirklich vermasselt hatte, dass mein ganzes Leben ein Bündel von Fehlern war“, gesteht die Blondine. „Ich war hart zu mir selbst, und ich dachte, ich hätte meiner Familie und meinen Kindern so viel zugemutet.“