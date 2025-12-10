Stars Pamela Anderson: Vorbild für junge Mädchen

Pamela Anderson - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 09:00 Uhr

Pamela Anderson war überrascht von den Reaktionen auf ihr ungeschminktes Aussehen.

Die 58-jährige Schauspielerin hat sich in den letzten Jahren dafür entschieden, ohne Make-up auf dem roten Teppich zu erscheinen, doch Anderson hätte nie gedacht, dass dies so viel Diskussionsstoff bieten würde.

Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin sagte gegenüber ‚People‘: „Ich sehe jeden Tag so aus wie auf meinen Instagram-Fotos. Das ist der Grund dafür. Ich habe viele junge Frauen in meinem Leben, die Freundinnen meiner Söhne, meine Nichten. Ich möchte einfach sicherstellen, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlen … und sich nicht so viele Gedanken machen. Glauben Sie mir, das ist eine Übung.“

Trotzdem war Anderson von der Reaktion der Öffentlichkeit überrascht. „Die Leute kommen mit ihren Töchtern zu mir und sagen: ‚Vielen Dank, dass Sie das tun.‘ Ich bin froh, dass es etwas bewirkt hat. Wer hätte gedacht, dass ich dieses Mädchen sein würde?”, so die Darstellerin.

Anderson hatte zuvor zugegeben, dass sie ihren Status als Sexsymbol hasste. Die Schauspielerin festigte ihren Status als Sexsymbol durch ihre Rolle als „C.J.“ Parker in Baywatch in den 90er Jahren, doch sie genoss die Aufmerksamkeit, die ihr damals zuteil wurde, eigentlich gar nicht.