Stars Pamela Anderson: Zwischen Karriere-Aufschwung und neuen Liebesgerüchten

Pamela Anderson - People Chanel 234 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 09:00 Uhr

Pamela Anderson soll Berichten zufolge wieder bewusst Raum für die Liebe in ihrem Leben schaffen.

Nach ihrem gefeierten Hollywood-Comeback mit ‚The Last Showgirl‘ nehmen zudem Spekulationen über eine mögliche Verbindung zu Tom Cruise zu.

Die 58-jährige Schauspielerin hat in den vergangenen zwei Jahren ihre Filmkarriere mit mehreren viel diskutierten Projekten neu aufgebaut, darunter Gia Coppolas ‚The Last Showgirl‘, das sie nach Jahrzehnten im Rampenlicht als ‚Baywatch‘-Ikone und durch Rollen in Filmen wie ‚Barb Wire‘ erneut in den Fokus der Preisverleihungssaison rückte. Gerüchte um Pamela Anderson und den 63-jährigen Tom Cruise entstanden, nachdem berichtet wurde, der ‚Mission: Impossible‘-Star sei von ihrer Leistung in dem Film beeindruckt gewesen. Die Spekulationen fallen in eine Phase verstärkter öffentlicher Aufmerksamkeit für Andersons Karriere, die auch durch den Erfolg ihrer Netflix-Dokumentation ‚Pamela, A Love Story‘ sowie ihre Rückkehr auf die Broadway-Bühne in ‚Chicago‘ geprägt ist und zu einer Neubewertung ihres künstlerischen Schaffens geführt hat.

Aus ihrem Umfeld heißt es zudem, Anderson habe nach mehreren intensiven und arbeitsreichen Jahren wieder begonnen, bewusst Raum für die Liebe in ihrem Leben zu schaffen. Ein Insider berichtete dem ‚National Enquirer‘, Cruise sei durch ‚The Last Showgirl‘ auf sie aufmerksam geworden und stehe seitdem mit ihr in Kontakt; es gebe „definitiv einen Funken“, der auch im Umfeld der beiden wahrgenommen worden sei.

Zuvor war Anderson bereits mit ihrem ‚Die nackte Kanone‘-Co-Star Liam Neeson in Verbindung gebracht worden. Die Gerüchte um eine Romanze zwischen den beiden verdichteten sich während der Promotion-Tour für den Film im vergangenen Sommer, nachdem die beiden bei Interviews und Auftritten auf dem roten Teppich sehr vertraut wirkten. Damals berichteten Insider gegenüber ‚Page Six‘, Pamela und Liam seien dabei, „die Dinge zu klären“.