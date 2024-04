Musik Paris Hilton: Neues Album ist „alles“

Bang Showbiz | 29.04.2024, 16:00 Uhr

Paris Hilton behauptet, dass ihr kommendes zweites Studioalbum „alles hat“.

Die 43-jährige Milliardärin und Hotelerbin hat bereits 15 Singles veröffentlicht und kürzlich wurde ihr Song ‚Stars are Blind‘ in Emerald Fennells beliebtem Film ‚Promising Young Woman‘ verwendet.

Über die kommende LP, die im Herbst erscheinen soll, sagte die DJane dem Magazin ‚Flaunt‘: „Das Album hat es in sich. Ich liebe Popmusik so sehr und es fühlt sich an, als müsste jemand sie retten, also bin ich hier, um das zu tun.“ Paris fügte hinzu, dass die Platte „Pop-Bops“ und Songs enthalte, die von ihrer Autobiografie ‚Paris: The Memoir‘ inspiriert sind. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin fügte aber hinzu, dass sie auch emotionale Balladen für die Platte aufgenommen hat, da „Sia die Königin davon ist“.

Das Album enthält auch einen aktualisierten ‚Stars Are Blind‘-Track namens ‚Paris‘ Version‘, während ein weiterer Song auf dem Album ‚Fame Won‘t Love You‘ heißt. Paris, die mit ihrem 43-jährigen Ehemann, dem Unternehmer Carter Reum, den 15 Monate alten Sohn Phoenix und die fünf Monate alte Tochter London hat, die beide per Leihmutterschaft geboren wurden, fügte über den Track hinzu: „Es ist eine wirklich wichtige Botschaft, denn ich habe das Gefühl, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand, vor allem meine Kinder, so viel von seinem Selbstwert auf Dinge wie Ruhm oder Schönheit setzt. Ich betrachte die Liebe auf eine ganz andere Art und Weise als früher. Zuvor hatte ich so viel Trauma und Schmerz durchgemacht und eine so große Mauer um mein Herz gebaut, dass ich niemanden hereinließ. Erst als ich mit meinem Mann zusammen kam, fühlte ich mich so sicher, dass er diese Mauern zum Einsturz brachte.“