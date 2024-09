Stars Paris Hilton: Sie möchte ihre Kinder vor der Öffentlichkeit ’super beschützen‘

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 14:00 Uhr

Paris Hilton erzählte, dass sie ihre Kinder „super beschützen“ wird, wenn sie sich dazu entscheiden sollten, im Showbusiness in ihre Fußstapfen zu treten.

Die 43-jährige DJane und Prominente verriet, dass sie sich Sorgen darüber macht, dass ihre Kinder Phoenix (19 Monate) und London (9 Monate) später einmal im Rampenlicht stehen könnten.

Hilton schwärmte von ihrem Leben als Mutter zweier Kinder und verriet gegenüber dem ‚WHO‘-Magazin: „Jeder Tag ist unglaublich. Allein aufzuwachen und meine Kinder lächeln sehen zu können, das macht mein Leben so vollständig. Ich möchte einfach jede Sekunde mit ihnen zusammen sein.“ Die Hotelerbin, die mit dem 43-jährigen Geschäftsmann Carter Reum verheiratet ist und ihre beiden Kinder mithilfe von Leihmutterschaften bekommen hat, erklärte, dass ihre Erfahrung als Mutter bisher wie ein Traum gewesen sei, weil ihr Sohn und ihre Tochter „Engel“ seien. Auf die Frage, wie es ist, zwei Kinder unter zwei Jahren zu haben, sagte der Star: „Ich habe Glück, denn sie sind beide so brav und so ruhig. Sie sind einfach die Besten. Sie weinen nicht. Sie schlafen gut. Sie sind einfach Engel.“ Und auf die Frage, ob sie sich Sorgen mache, dass ihre Kids einmal in der Öffentlichkeit stehen könnten, antwortete Paris: „Ja, aber ich werde sie beschützen. Ich möchte einfach, dass sie glücklich sind, und wenn sie erwachsen werden und in diesem Geschäft arbeiten möchten, dann werde ich weiterhin super beschützerisch sein.“