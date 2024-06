Stars Paris Hilton: ‚So aufgeregt‘ wegen ‚The Simple Life‘-Neustart

Paris Hilton x Tan-Luxe Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 18:00 Uhr

Die Prominente sprach darüber, „so aufgeregt“ darüber zu sein, die Show erneut zu beleben.

Paris Hilton sprach darüber, „so aufgeregt“ darüber zu sein, ‚The Simple Life‘ erneut zu beleben.

Die 43-jährige Hotelerbin spielte in den frühen 2000er Jahren zusammen mit ihrer besten Freundin Nicole Richie in der erfolgreichen Reality-Show mit und freut sich, dass sich die beiden erneut zusammentun, um die Serie wieder zurück zu bringen.

Hilton erklärte in einem Interview gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich freue mich so sehr darüber, das mit Nicole machen zu können. Wir sind beste Freundinnen, seitdem wir zwei Jahre alt waren. So viele meiner besten und lustigsten Erinnerungen habe ich mit ihr erlebt. Was wir zusammen geschaffen haben, das ist so besonders und das wird einfach so ikonisch werden. Ich freue mich so sehr, das für alle Fans zu machen.“ Die ‚Stars Are Blind‘-Künstlerin, die mit ihrem Ehemann Carter Reum den 17 Monate alten Phoenix und die acht Monate alte London großzieht, während Nicole mit Joel Madden den 16-jährigen Harlow und den 14-jährigen Sparrow hat, enthüllte zudem, dass sie und ihr ehemaliger Co-Star eine „Geheimsprache“ miteinander entwickelt hätten: „Es gibt diese Momente, in denen man sich einfach nur ansieht und weiß, was man sagt. Wir haben eine Geheimsprache miteinander. Egal, was ich sagen könnte, sie weiß, wovon ich rede. Ich habe keine andere Person, mit der ich befreundet bin und die ich mein ganzes Leben lang so kenne, sie ist wie eine Schwester für mich.”